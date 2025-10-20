Loles León reivindica hablar más de la sexualidad: “No me corto de tocar del tema con mi nieto"

Celia Molina 20 OCT 2025 - 06:45h.

La actriz, que siempre ha sido un símbolo erótico ha hablado de sexo en ‘Madres: desde el corazón’, de Mediaset Infinity

La actriz Loles León ha dado una extensa entrevista en ‘Madres: desde el corazón’, en la que ha narrado su experiencia como madre soltera y como orgullosa abuela de su único nieto, Telmo. La catalana ha recordado el justo momento en el que se dio cuenta de que estaba embarazada, allá por 1974. Una época en la que formar una familia monoparental era algo impensable, pues Franco seguía vivo y la represión de la dictadura, también:

“Como el padre de mi hijo acabó haciendo la mili en Menorca, yo solía coger el barco a la península para ver a mi familia. Una de las veces, me empecé a marear demasiado y fui directamente a una farmacia, donde me hicieron la prueba de la rana (una prueba por la que se vertía la orina de la mujer en una rana para averiguar si contenía la hormona del embarazo) y la rana dijo que sí”, ha recordado Loles, con su característico sentido del humor.

Así es su relación con su nieto, su "mayor regalo"

Comenzó así su vida como madre en solitario, pues contestó que “no” cuando su pareja, que no le dio a Bertoldo los apellidos hasta que éste tuvo siete años, le preguntó si quería abortar. Hoy, es una madre muy cercana a su hijo y una abuela coraje que ha defendido a capa y espada su necesidad de tener contacto directo con su nieto, que ya, con 13 años, es casi un hombrecito. Aunque no había hablado de ello nunca, Loles ha explicado que, tanto ella como su hijo, han tenido graves problemas con la custodia de este menor:

"No puedes dejar a un niño solo con un progenitor. A un niño no le puedes dejar sin sus dos pilares, si a un niño, en un puente, le quitas una de las barandillas, se cae. Ya no es como antes. Tienen que ser los dos padres, compartiendo la educación, el amor, dándole herramientas para que ese niño sea un niño bueno y seguro en el futuro. Un niño no puede quedarse sin conocer a su familia paterna", ha dicho, visibilizando el conflicto familiar que ha vivido durante 12 largos años y que, afortunadamente, ya está resuelto.

“Mi madre lo hacía en el campo”

En cuanto a cómo es su relación con Telmo ahora, a Loles se le ilumina la cara cada vez que habla de él: “Él es mi mayor regalo, la persona que me da más energía”, ha dicho. Y también ha contado cómo reacciona Telmo cuando ve en aquellas fotografías eróticas que solía protagonizar su abuela: “Me dice, yaya qué guapa estabas”, confiesa la actriz de ‘La que se avecina’.

Todo el mundo sabe la naturalidad con la que Loles ha hablado siempre del sexo, algo que, al parecer, le viene de su madre, Libertaria: “Yo a mi madre le preguntaba de todo, ella era mucho más libre que otras mujeres en este sentido. Ella, si quería, se daba un revolcón con mi padre, lo hacía en el campo”, ha contado, orgullosa de la libertad que su madre le daba y tenía.

En cuanto a las conversaciones sobre sexo con su nieto, asegura que tampoco “se corta” si tiene que abordar el tema, aunque afirma que es su padre, Bertoldo, quien se encarga de esas cosas: “Ahora que tiene 13 años, necesita rodearse de masculinidad. Telmo adora a su padre y ellos se entienden muy bien, ven juntos las series y las películas y hablan de lo que tienen que hablar”, ha concluido.

Con mucho cariño, Loles ha recordado también la educación que le dieron sus padres y que hicieron que ella fuera una mujer libre y sin complejos. En su larga conversación con Cruz Sánchez de Lara - que le ha dado las gracias por haber sido una ejemplo para las madres que han tenido que cuidar de sus hijos en solitario, como ella - ha hablado de lo mucho que trabajaba su madre en la churrería, sobre todo cuando había ferias de por medio, confesando que era su abuela la que la iba "a recoger al colegio y la llevaba al cine todas las tardes", inculcando en ella el "gusanillo de la actuación".