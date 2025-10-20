Celia Molina 20 OCT 2025 - 06:15h.

La actriz ha hablado en 'Madres: desde el corazón' sobre las dificultades de ser madre soltera en la España de los años 70

Compartir







Ahora es conocida como una de las actrices más icónicas de la comedia española, pero, hace muchos años, cuando vivía en La Barceloneta, Loles León tuvo que trabajar muy duro (y pedir mucho dinero prestado) para sacar adelante a su hijo como madre soltera. En el programa ‘Madres: desde el corazón’ (ya disponible en Mediaset Infinity), Mari, como la conocían desde pequeña, ha narrado su historia como mujer y madre en los años 70.

Para entenderla, hay que recordar que, en aquel momento, Franco seguía vivo y, por lo tanto, también la dictadura. El divorcio no llegó a España hasta 1981 y, consciente de la esclavitud que suponía el matrimonio para las mujeres, Loles nunca quiso casarse: “Yo nunca creí en el matrimonio ni quise casarme porque luego no se podía salir de esa relación. Además, se dependía del marido para todo, hasta para abrir una cuenta corriente en el banco. Por eso no quería casarme, pero sí quería amar”, le ha explicado a Cruz Sánchez de Lara.

"Nunca quise casarme, pero sí quise amar"

Por eso, Loles se enamoró del padre de Bertoldo y se fue con él a vivir a Suecia para evitar que él hiciera la mili. Allí, les contaron que una “bomba había matado a Franco”, por lo que ambos se aventuraron a volver a España. Ya aquí, se enteraron de que el atentado había sido contra Carrero Blanco, por lo que su novio tuvo que hacer finalmente la mili, destinado en la isla de Menorca.

Un día, al coger el barco para viajar a la península para ver a su familia, la intérprete se dio cuenta de que algo no era normal: “Me mareé muchísimo y fui a una farmacia a hacerme una prueba, la prueba de la rana que se hacía por aquel entonces – se vertía la orina de la mujer sobre una rana y si estaba ponía huevos indicaba la presencia de la hormona del embarazo- y la rana dijo que sí”, ha recordado la actriz.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Los hijos sin padre no podían ir a los colegios públicos"

Entonces, se fue a Barcelona y su pareja le preguntó si quería abortar: “Él me preguntó si yo quería abortar y le dije que no, que yo quería ser madre. Me dijo entonces que sería madre soltera y yo contesté que no sería ni la primera ni la última”, dice Loles, con contundencia. Sin embargo, por mucha fuerza que tuviera – y dado que su pareja no le pasó ninguna manutención para el niño – se encontró con muchas trabas propias de la época:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“En aquel momento, los hijos de madres solteras no podían ir a los colegios públicos, así que tuve que trabajar mucho y pedir mucho dinero prestado para meterle en uno privado, donde el pensamiento era mucho más libre. Pero bueno, lo más duro para mí fue querer criarlo yo sola y estar las 24 horas con él y no poder, porque tenía que trabajar”, ha confesado la intérprete, añadiendo que, para poder actuar en el teatro y desarrollar su carrera, tuvo que llevarse "al bebé en una canastilla de lado a lado" y pedir a las sastras y a otras actrices que le cuidaran mientras ella estaba en el escenario.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Estuve seis años llamando a Pedro Almodóvar"

Eso, hasta que consiguió por fin que Almodóvar le diera audiencia (y un papel en sus películas): "Yo estuve seis años llamando constantemente al teléfono de Pedro Almódovar, aunque él me ha dicho que no cuente esto en voz alta para no dar ideas. Le dejaba mensajes en el contestador, le cantaba, le acosaba y, por fin, me dio una cita. Tuve que pedir dinero para coger un talgo y viajar toda la noche a Madrid y, cuando le conocí, le dije que sus películas no triunfarían hasta que yo saliera en ellas. Esas cosas que yo decía", ha rememorado la actriz de 'La que se avecina'.

Su insistencia surtió efecto: Loles interpretó a Pepa en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y a Lola en 'Átame', que fue nominada a los Oscar como mejor película extranjera. Hace poco, tras recibir la Cruz de Sant Jordi en reconocimiento a su trayectoria, esta actriz ha confesado que le pidió perdón a su hijo: "Le pedí perdón a Bertoldo porque, al mudarnos a Madrid, yo le arranqué de su cuidad, de su entorno, de sus amigos. Al final son los niños los que son arrastrados para que sus padres puedan cumplir sus objetivos", ha dicho, si bien Cruz ha apuntado que ella no cree que ser hijo de Loles León suponga ninguna pérdida.