Jorge Javier Vázquez habla con Montoya del amor: "¿Cuánto hace que no sientes mariposas?"
El presentador y Montoya hablan del amor tras ver el reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina
El reencuentro entre Marta Peñate y Tony Spina en Honduras enmudecía a todos los que podían presenciarlo, incluso en el plató, algo a lo que el propio Jorge Javier Vázquez reaccionaba: "Este reencuentro me ha tenido con la lágrima al borde, me estoy aguantando porque estoy aquí, ha sido precioso". Y que propiciaba una conversación sobre el amor del presentador con Montoya.
"A mí también me habéis puesto la piel de gallina", añadía Laura Madrueño a las palabras de su compañero y, ya desde el plató, el presentador preguntaba a Pina, madre de Tony Spina, por esto, la que se mostraba muy emocionada: "Parece una película, se quieren muchísimo, es una pareja de verdad, que se han entregado mucho desde el primer día, Marta saca lo mejor de Tony y se completan".
Montoya reacciona al reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina en Honduras
"Qué bonito, ¿tú crees que algún día..?", preguntaba Montoya a Jorge Javier, el que le respondía con otra pregunta: "¿Tú sabes lo que es el amor?" Montoya bromeaba con esto: "El jamón sí, el amor... pero eso es amor". Y reaccionaba al reencuentro de la pareja: "Es muy bonito el amor que se tienen, se nota que están hechos el uno para el otro".
A colación de esto, Jorge Javier preguntaba a Montoya por su situación sentimental: "¿Cuánto hace que no tienes tú mariposas en el estómago?". Y este no dudaba en responder: "Ya están extinguidas las mariposas, ¿tú te ves algún día así también?" El que volvía a recalcar lo bonito que le había parecido el reencuentro entre Marta Peñate y Tony Spina.