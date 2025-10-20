Lorena Romera 20 OCT 2025 - 17:20h.

La finalista de 'Supervivientes 2025' está a la espera de los resultados de la biopsia tras la detección de dos tumores

Anita Williams explica que le han encontrado "dos tumores que tienen bastante mala pinta"

Anita Williams ha celebrado su cumpleaños en una emotiva fiesta, rodeada de las personas más importantes de su vida, tras contar públicamente que le han encontrado "dos tumores que tienen bastante mala pinta". La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de la última edición de 'Supervivientes' ha soplado sus 28 primaveras a la espera de los resultados de la biopsia.

Ella misma reconocía a través de su perfil de Instagram que estuvo a punto de cancelar su fiesta. Un evento para el que ha reunido a sus incondicionales, que están siendo su red de apoyo en estos momentos tan delicados. Tal y como ha contado para 'Fiesta', le detectaron un bulto en la mama por el que tenía que hacerse un seguimiento.

Y, aunque en un primer momento descartaron el hacerle mamografía "porque hasta los 40 años no es necesaria", cuando le hicieron la ecografía cambiaron de opinión porque "había dos bultos que no les gustaban". Además, Anita Williams tiene antecedentes de este tipo de cáncer. "Mi madre, mi tía y mi abuela han tenido cáncer de mama", explica.

"Me hizo la mamografía y me dijo que teníamos que hacer la biopsia. Es un tema que en mi familia lo tengo muy normalizado, pero que te toque a ti... Estoy positiva, pensando que no va a ser nada y que habrá sido un susto. Pero si es, me lo han encontrado rápido y ya está", señala la que fuera finalista de 'Supervivientes', que ha confirmado que Montoya se ha puesto en contacto con ella tras conocer la noticia, aunque se desconoce el contenido de la conversación.

Después de unos días de desconexión, alejada de las redes sociales, aprovechando para descansar -momento en el que emitió el comunicado anunciando su retirada temporal del entorno online-, la influencer de Barcelona se vistió sus mejores galas para celebrar la vida y sus 28 años. Una celebración muy emotiva en la que sus amigos no dudaron en sorprenderla con globos, confeti y... sobre todo, mucho amor.

"Habéis estado en las buenas, en las malas, en las buenísimas, en las malísimas...", ha comentado Anita Williams con una sonrisa antes de su emotivo brindis de cumpleaños. Un deseo de cumpleaños que, seguro, este año soplará con especial fuerza para que los resultados médicos tras la biopsia a la que se ha sometido por los dos tumbores que le han diagnosticado no lleguen con malas noticias.