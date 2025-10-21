Lorena Romera 21 OCT 2025 - 12:31h.

El nuevo novio de Irene Rosales habría dicho de ella que es "fea, un elfo" y que estaba con Kiko Rivera por "interés y fama"

Irene Rosales comparte la primera foto con Guillermo, su nuevo novio

Han salido a la luz los descalificativos con los que Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales, se refería a ella meses antes de hacerse pública su relación. Ha sido Amor Romeira quien a compartido esta información públicamente, después de desvelar que el empresario de 41 años tendría una doble vida. La exconcursante de 'Gran Hermano' y colaboradora de Telecinco ha revelado estos datos para que sirva de mayor advertencia a la exmujer de Kiko Rivera.

Desde hace algunos días, la televisiva está lanzando importantes señales de alerta a la de Ginés, Sevilla, de 34 años, que reconoce que está muy ilusionada, que ha sanado y que "vuelve a brillar". Es más, hace unas horas, la influencer se animaba a compartir la primera foto junto a su chico, toda una prueba de lo feliz que está de haber rehecho su vida sentimental.

Pero Amor Romeira no deja de alertarla: "Huye, Simba", le dice, parafraseando a El Rey León. Pero va muy en serio. Después de hablar de la presunta doble vida que tendría Guillermo y de sacar a la luz ese listado de mujeres (algunas de ellas, habrían coincidido en el tiempo con la exnuera de Isabel Pantoja), la que fuera concursante de 'GH 19' ha ido un paso más allá y ha revelado los insultos que Guillermo dedicaba a Irene Rosales hace apenas unos meses.

Después de insistir en que "es un hombre casado" y que "no se ha separado" ni pretende hacerlo, ya que "no se ha presentado a la firma del divorcio a pesar de que su mujer se lo está facilitando todo", la colaboradora de Telecinco ha contado la información delicada que le ha llegado en unas declaraciones que recoge 'Europa Press'.

"Guillermo insultaba a Irene y la despreciaba"

"Una de las chicas que sitúa a Irene en una relación con Guillermo mientras estaba con ella, me cuenta que Guillermo insultaba a Irene y que la despreciaba. La llamaba fea, que era un elfo, que era una interesada, que estaba con Kiko Rivera por interés y fama...", desvela muy seria Amor Romeira, que valora "dos opciones": que el empresario de verdad pensase eso sobre su actual pareja o que estuviese intentando desviar la atención para no levantar sospechas, puesto que ya estaba manteniendo una relación con la influencer.

Y es que, recordemos, "esta chica sitúa la relación de Irene y Guillermo en marzo y su separación de Kiko no se anuncia hasta agosto". Pese a todo, la creadora de Romeira Informativos está "más tranquila" porque ha podido hablar con Irene Rosales y le ha dicho que "es conocedora" y que "a saber qué tipo de relación han interpretado las otras que han tenido con Guillermo".

Por eso, Amor Romeira considera que su labor como amiga ya está hecha. "Si ella tira para adelante... Yo ya he avisado. Cada una que haga lo que quiera. A mí Guillermo no me gusta para ninguna amiga mía. Porque yo me pregunto: ¿Qué tiene Irene Rosales para que no le haga lo mismo que a las otras?", lanza al aire la exconcursante de 'Gran Hermano'.