Lorena Romera 20 OCT 2025 - 12:01h.

El exconcursante de 'Supervivientes' reacciona tras hacerse oficial la relación de Irene Rosales y Guillermo

La exmujer de Kiko Rivera comparte la primera foto con su nuevo novio

Compartir







Kiko Rivera ha reaparecido tras confirmarse que Irene Rosales tiene nuevo novio. Después de un primer movimiento en redes sociales, cuando compartía información sobre su próximo bolo, el hijo de Isabel Pantoja se ha dejado ver en pleno revuelo mediático. Mientras su exmujer y madre de sus dos hijas posa con Guillermo y reconoce que ha "sanado" y "vuelve a brillar", el exconcursante de 'Supervivientes' continúa con su vida.

PUEDE INTERESARTE Sale a la luz la supuesta doble vida de Guillermo, el novio de Irene Rosales

La separación no fue nada fácil para el dj, que se desahogaba en redes sociales sobre el vacío que sentía y cómo la casa "se le venía abajo". Los directos que hacía a través de Twitch se convirtieron en una especie de diario para él. Allí conectaba con su audiencia, a los que les reconocía que estaba "triste" y sin ganas de mucho. También fue a través de este canal donde contó que estaba componiendo una canción tras su ruptura con Irene Rosales.

Pero fue hacerse público que ella estaba rehaciendo su vida sentimental, y él cortó con todo esto. Aunque ha continuado actualizando su perfil de Instagram, el hermano de Isa Pantoja ya no es tan activo como sí empezó a serlo los primeros días tras la separación, compartiendo post de lo más reflexivos y enseñando cómo eran los días junto a sus hijas, como cuando les preparó sus primeras pizzas caseras.

PUEDE INTERESARTE La foto del primer encuentro de Irene Rosales y su nuevo novio: así se conocieron

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero, desde hace algún tiempo, cuando el hijo de la tonadillera actualiza sus redes es para contar alguna novedad que tenga que ver con su carrera... como hizo hace unos días, cuando salieron las portadas de la prensa del corazón de Irene Rosales junto a su nuevo novio. Pero ahora ha sido diferente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha reaparecido a través de su perfil de Instagram en un momento clave, en pleno revuelo mediático, tras conocerse que Irene Rosales tiene nuevo novio. Este fin de semana, el artista ha tenido un bolo en Sevilla, que le ha servido para desconectar y conectar con su público, que le han ayudado a olvidar lo que está ocurriendo en su vida en estos últimos días.

Una noche de éxito que después ha celebrado con sus amigos, que están siendo un apoyo incondicional para él en estos momentos. Por eso, el hijo de Isabel Pantoja ha ha querido agradecer el cariño que le están dando con una imagen junto a ellos, en plena cena, entre risas y mucho disfrute. Una reunión en la que también ha estado presente Fran Rivera, su hijo en común con Jessica Bueno, que es otro de sus pilares.

Con esta foto, Kiko Rivera también lanza un mensaje tranquilizador a sus seguidores: a pesar de la atención mediática por la nueva relación de Irene Rosales, él sigue centrado en su trabajo y cuenta con una red de apoyo como son su amigos.