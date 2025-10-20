Lorena Romera 20 OCT 2025 - 10:56h.

La influencer posa por primera vez con Guillermo en una cita muy especial, con familiares y amigos

Primer movimiento de Kiko Rivera tras las fotos de Irene Rosales con su nuevo novio

Irene Rosales ha compartido la primera foto con Guillermo, su nuevo novio. La influencer de Ginés, Sevilla, de 34 años, ha gritado su amor a los cuatro vientos tras confirmarse su relación menos de dos meses después de hacerse oficial su separación de Kiko Rivera. Además, la exconcursante de 'GH DÚO' ha reconocido lo feliz que está y lo bonito que es "sanar, volver a brillar y llenarse de paz".

A finales del pasado mes de agosto, Kiko Rivera e Irene Rosales emitían sendos comunicados en los que confirmaban su ruptura sentimental tras once años juntos, nueve de matrimonio y dos hijas en común. Unos escritos en los que los dos dejaban claro que su objetivo era mantener una buena comunicación por el bien de sus pequeñas. Es más, poco después se dejaban ver saliendo juntos de casa para acompañar a su primogénita en su primer día de colegio.

En semanas venideras, las redes sociales de la creadora de contenido daban a entender que estaba rehaciendo su vida sentimental. Y así era. Su relación con Guillermo, a quien conoció hace cinco años cuando le instalaba el césped artificial, se ha confirmado tras la publicación de varias revistas, que los convertían en portada con unas imágenes en las que los veíamos paseando acaramelados y besándose.

Ahora, con su relación ya siendo todo un secreto a voces, la ex de Kiko Rivera ha dado el paso definitivo. La madre de Ana y Carlota ha compartido la primera foto junto a su chico, con el que ha disfrutado de un divertido plan con amigos, demostrando lo unidos que están y que ya comparten el mismo círculo.

Unas imágenes que confirman que Irene Rosales no solo ha dado este paso público de posar con él por primera vez, sino que ya ha hecho las presentaciones oficiales con su familia y amigos. Y es que esta multitudinaria reunión en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, era con motivo del cumpleaños de su hermana, lo que demuestra que Guillermo ya se ha integrado como uno más.

Y las imágenes no hacen otra cosa que confirmarlo. Mimetizado entre sus amigas y familiares, vemos como Guillermo abraza con ternura a Irene por detrás, acariciándole con cariño del hombro.

Irene Rosales, muy ilusionada con Guillermo

Un día muy especial para la que fuera concursante de 'GH DÚO', que ha compartido unas significativas palabras con las que expresa cómo se siente ahora que su relación es pública y ya no tiene que esconderse: "Es bonito sanar, es bonito cuidarse, es bonito volver a brillar, es bonito volver a llenarse de paz".