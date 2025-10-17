Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha revelado el motivo por el que usa luces rojas en casa

Estela Grande desvela el sexo de los mellizos que espera junto a Juan Iglesias

Esta semana han sido muchos los famosos que han desvelado que utilizan luces rojas en casa por la noche. Ese es el caso de Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, que ha generado un gran revuelo al hablar de sus rutinas y contar, entre otras cosas, que no usa luces blancas en casa por la noche porque "el cuerpo responde mal". Una de las famosas que se ha unido a confesar que también se ha sumado a esa tendencia ha sido Estela Grande, influencer y exconcursante de 'Gran Hermano VIP'.

No lo ha desvelado directamente, sino al compartir un vídeo de su rutina de noche, donde se ve que en cuanto empieza a desaparecer el sol enciende un aparato de luz roja para que ilumine de este color su salón mientras cena con su novio, el futbolista Juan Iglesias, y se tumban en el sofá antes de irse a dormir. Pero sus seguidores se han dado cuenta de que usa esta luz y le han preguntado por qué lo hace.

Hace una semana era Jorge Pérez, el ganador de 'Supervivientes 2020', el que compartía una foto de sus hijos jugando en el salón inundado de luz roja y despertaba la curiosidad de sus seguidores. Ante las dudas, el que fuera guardia civil explicó que había tomado esa decisión porque considera que "mejora el sueño", le permite cuidar su vista y le ayuda a relajarse y reducir sus niveles de estrés.

Estela Grande ha citado razones similares, aunque ha dejado que en vez de hacerlo ella, se lo explique ChatGPT a sus seguidores. "La luz roja tiene muchos beneficios, pero mejor que yo os lo explica ChatGPT", ha escrito junto a una captura de pantalla en la que esta herramienta de Inteligencia Artificial le detalla los beneficios que se asocian con esta tendencia.

Entre los beneficios, menciona que favorece el sueño al no inhibir la producción de melatonina, relaja el sistema nervioso, es segura para embarazadas - la influencer está embarazada de 22 semanas de mellizos -, cuida la visión, reduce el estrés y permite al cerebro interpretar que ha llegado el final del día y que se tiene que relajar.