Rocío Molina 14 OCT 2025 - 18:24h.

La exconcursante de 'GH VIP' y su pareja Juan Iglesias han hablado de las compras que están decidiendo para sus mellizos

Estela Grande desvela el sexo de los mellizos que espera junto a Juan Iglesias

Estela Grande está hablando y mostrando con total naturalidad cómo está llevando el embarazo de sus mellizos. La exconcursante de 'GH VIP' y su pareja el futbolista Juan Iglesias están inmersos ya en los preparativos que necesitan y en relación a esto sus seguidores de Instagram le han preguntado sobre lo que ya están comprando y si todo está duplicado. Una cuestión en la que la influencer sí ha pensado y ha tomado una importante decisión.

La exmujer de Diego Matamoros, tal como ha hecho en otras ocasiones, ha contestado a las preguntas de sus seguidores, revelando que están en ese momento tan dulce de ir adquiriendo más cosas para los bebés. En su caso, ¿todo es doble? Es lo que en esta ocasión le han interpelado y Estela ha avanzado el paso que ambos tienen claro y que es una decisión que afecta directamente a sus bebés.

La suya con Juan Iglesias va a ser una aventura apasionante y por partida doble, pero a la hora de las compras Estela Grande tiene claro que no necesita un dos de todo. A la influencer le han surgido bastantes dudas ante este momento, pero finalmente ha optado por ser práctica. "No todo lo estamos comprando por dos", ha revelado.

El suyo es un reto de campeones y por eso saben bien que tienen que medir sus fuerzas y también la cuenta económica. "Hay cosas que irremediablemente tienen que ser que sí y cada uno tendrá lo suyos", ha contado, poniendo ejemplos en concreto como la hamaca o la trona. Sin embargo, hay otros productos que los mellizos tendrán que compartir.

¿A qué cosas se refiere Estela? La exconcursante de 'GH VIP y el futbolista Juan Iglesias van a comprar únicamente una bañera, ropa o decoración que valdrá la misma para los dos hermanos. "No estamos haciendo una distinción en el sexo de los bebés a la hora de elegir las cosas. Hablo de los colores", ha terminado por explicar para dar por terminada esta cuestión que se ha repetido tanto en sus redes sociales.