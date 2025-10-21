Silvia Herreros 21 OCT 2025 - 15:13h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' denuncia la situación de acoso y bullying que sufre en redes y que afecta a su hija

Fani Carbajo, en el médico por una secuela que sufre tras 'Supervivientes All Stars': "Cada día va a peor"

Fani Carbajo estalla por los comentarios e insultos que recibe su hija de un año. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' está 'acostumbrada' al odio que una parte de los internautas vierte diariamente sobre personajes públicos como ella. Sobre sí misma, la que se diera a conocer durante la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha leído auténticas barbaridades; salvajadas que generalmente ignora, hasta que estás van dirigidas a lo más sagrado: sus hijos. En especial hacia su hija Victoria, un bebé inocente de tan solo un año de vida al que diariamente insultan a través de las plataformas.

"Hoy quiero hablar claro", dice a través de Instagram, en donde cansada de la situación que está viviendo, ha decidido plantarse. "Ser un personaje público no me obliga a aguantar insultos, amenazas ni faltas de respeto. Y mucho menos cuando se meten con lo más sagrado que tengo: mi hija".

Para Fani, que por ahora no ha expresado su intención de emprender medidas contra aquellos que atenten contra ella utilizando a la menor, los "mensajes insultando a una niña" que está recibiendo traspasan "todos los límites". "No hay excusas, no hay justificación. La exposición no da derecho a la crueldad", asevera mientras comparte un ejemplo de los mensajes que recibe: "Es bastante fea, qué asco de niña".

Tras lo ocurrido con Sandra Peña, la adolescente que se ha suicidado en Sevilla por el acoso que recibía por parte de sus compañeras de instituto, Fani no ha podido evitar reflexionar sobre el hate que recibe tanto ella como su hija de un año. Un odio que procede en su mayoría de "mujeres que luego llenan sus redes hablando del 8M, del feminismo o del stop bullying". Algo que, por otro lado, es según ella "lo más triste de todo".

"No se puede luchar por la igualdad mientras se practica el odio. No se puede exigir respeto si no se es capaz de darlo", señala mientras agradece "a quienes estáis ahí con empatía y humanidad".

La novia de Fran Benito se hizo popularmente conocida en 2020 por su participación en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Christofer Guzmán. Desde entonces hace frente al acoso y odio de centenares de personas. Cansada de la situación que vive, ha querido visibilizar su realidad, que ahora no solo la incluye a ella, sino también a sus hijos, Emilio y Victoria. Pese a ello, Estefanía Carbajo no carga contra quienes la han insultado, pero sí que ha querido mandarles un claro mensaje, "porque las palabras hieren, y cuando tocan a nuestros hijos, duelen en lo más profundo": "Ser público no es ser tu diana".