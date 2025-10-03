Ana Carrillo 03 OCT 2025 - 07:15h.

La amiga de Adara Molinero ha dado una noticia que la ilusiona junto a su novio y padre de su hija, Fran Benito

El regreso a España de Fani Carbajo tras convertirse en la tercera expulsada de 'Supervivientes All Stars' ha estado lleno de planes: se ha reencontrado con sus hijos, ha apostado por las extensiones para volver a lucir melena, le han chocado con el coche haciendo que tenga que usar un vehículo de sustitución y ha tenido tiempo para estar presente en la inauguración de su nuevo negocio en común con su novio, Fran Benito.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha dado la feliz noticia a sus seguidores de Instagram, a los que le ha informado que ya pueden acudir al restaurante que ha abierto junto al padre de su hija, en el que ofrecerán desayunos, comidas y cenas a diario. Ha compartido un vídeo en el que muestra al detalle el local, en el que han instalado un columpio junto a un jardín vertical para que los clientes puedan hacerse fotos, y una cabina de DJ porque planean contratar a uno para que pinche música los fines de semana.

Al local ha acudido acompañada por su hija pequeña, Victoria, que cumplió un añito cuando la influencer se encontraba en los Cayos Cochinos concursando en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. "Esto pinta muy bien", ha comentado la madrileña mientras iba paseando por su negocio, cuyos últimos detalles ha tenido que afrontar Fran Benito, su novio y socio, porque ella estaba en el reality, en el que ha aguantado tres semanas.

"Va a pasar, abrimos", ha informado la exnovia de Christofer Guzmán, que está feliz por haber vuelto al negocio de la hostelería, en el que ya probó suerte años atrás con su expareja, al que acusó de no ser un buen compañero para emprender.

Desde que inició su relación con Fran Benito a comienzos de 2023, Fani Carbajo ha repetido en muchas ocasiones que está muy orgullosa de lo trabajador que es su novio, que era camarero en una discoteca y mecánico cuando se conocieron. Ahora, juntos han dado un paso más en su historia de amor al animarse a iniciar una aventura empresarial que los ilusiona a ambos.