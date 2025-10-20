Patricia Fernández 20 OCT 2025 - 03:14h.

Sandra Barneda, a Gloria Camila y Jessica Bueno: "Ha sido la expulsión más igualada hasta el momento en esta edición"

Sandra Barneda, tras el icónico final del esperado puente de la concordia de Iván González y Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars': "¡Qué maravilla!"

La expulsión sorpresa que se vivía en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' estaba muy ajustada, la que se vivía con nervios y mucha expectación entre los nominados, Gloria Camila, Jessica Bueno, Carlos Alba y Tony Spina. Todo en medio de una palapa llena de tensión y con una tormenta acechando los cayos.

Tony Spina era el primer salvado de la noche y, en la segunda ceremonia de salvación de la noche, Sandra Barneda entonaba el nombre de Carlos Alba como concursante que salía de la lista de nominados, lo que hacía que Gloria Camila y Jessica Bueno se rompieran al saber que iban a tener que separarse después de la gran amistad que han formado en Honduras: "Me da mucha pena esta situación".

Gloria y Jessica se baten en duelo para la expulsión y acaban rotas

"La cosa está muy ajustada", les decía Sandra Barneda y ambas tenían la oportunidad de poder decirse unas palabras antes de saber la decisión final de la audiencia. "Esto sin ti no hubiera sido lo mismo, si la gente supiera la vida que has llevado y lo fuerte que has sido... tienes que seguir adelante, te tienes que sentir muy orgullosa de lo mujer que eres", le decía Jessica, muy emocionada, lo que provocaba las lágrimas de Gloria, que respondía con un "sabes lo orgullosa que estoy de ti, has sabido reencontrarte y tienes que estar muy orgullosa de quién eres".

Tras esto, ambas se ponían de pie en la palapa y Sandra Barneda quería comunicarles algo: "Ha sido la expulsión más igualada hasta el momento en esta edición, durante la noche se han producido varios sorpassos hasta llegar a donde estamos. Votos masivos, récord de votos, el público ha estado volcado y siguiendo vuestra evolución, la cosa ha quedado muy ajustada".

Además, Laura Madrueño daba un emotivo abrazo a ambas, a las que les reconocía su paso por Honduras: "Se han ganado a pulso llegar hasta aquí, se han implicado al cien por cien, una de vosotras tiene que abandonar la aventura y yo lo voy a sentir de corazón, para mí las dos ya sois auténticas leyendas de Supervivientes".

La amarga despedida de Gloria Camila y Jessica Bueno

Y llegaba el momento. "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, que la concursante salvada sea...", entonaba Sandra Barneda y daba el nombre de Jessica Bueno, lo que convertía a Gloria Camila en la expulsada de esta semana.

Gloria se abrazaba a Jessica, emocionada por tener que irse y a la vez porque su amiga pudiera vivir el concurso: "Cómo me alegro, para que te des cuenta de lo que vales, deja de subestimarte, quiérete". "Te tenías que haber quedado tú", respondía la salvada y se vivía un momento de lo más emocionante en la palapa con su despedida.