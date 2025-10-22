Alejandra Rubio habla de sus planes de boda y de tener más hijos con Carlo Costanzia

Rocío Molina 22 OCT 2025 - 13:12h.

La influencer de 25 años e hija de Terelu Campos ha hablado del feliz momento personal que vive con Carlo Costanzia y de sus planes a futuro

Alejandra Rubio explica cómo ha afectado a su relación con Carlo Costanzia la polémica con Mar Flores: "Hay tantas cosas que diría"

Alejandra Rubio se ha pronunciado muy clara con respecto a su relación con Carlo Costanzia y su futuro más inmediato. Lejos de haberse tambaleado lo suyo por todas las polémicas y tensiones familiares que les han acompañado en las últimas semanas, estos están fuertes y abiertos a seguir creciendo juntos. Tanto es así que la hija de Terelu Campos y colaboradora de 'Vamos a ver' se ha atrevido a hablar de planes de boda y de tener más hijos.

La influencer de 25 años y madre de un hijo junto a Carlo Costanzia, que cumplirá su primer año dentro de dos meses, tiene claro lo que le une a este con el hermano de Pietro y Rocco Costanzia. A través de unas contundentes declaraciones que ha concedido para la revista 'Diez Minutos' donde se ha sincerado, Alejandra Rubio ha hablado de cómo se encuentra y de los planes a futuro que tiene junto a su chico

Frente a los que piensan que todo el revuelo mediático que gira en torno a ellos les ha provocado alguna fisura en su relación, Alejandra Rubio insiste en que lo su historia de amor está saliendo reforzada y no duda en sacar la cara por Carlo Costanzia. Sin ocultar sus intenciones, la nieta de María Teresa Campos ha hablado de cómo ella entiende lo que es una relación: "Creo en el amor para toda la vida. No lo digo como algo idealizado, sino como algo que se construye y hay que lucharlo y aportar cada día", ha expresado.

Y al abordar este tema ha sido inevitable que la influencer conteste a la pregunta de si ve una boda cercana o su deseo de tener más hijos pronto. Sin dar muchos detalles, la hija de Terelu Campos ha hablado de cómo ve la boda de sus sueños, aunque matice el hecho de que Carlo Costanzia todavía "no ha hincado rodilla". La influencer ha imaginado su enlace en alguna que otra ocasión. "Me encantaría que fuera una boda familiar, tranquila, sin tener que estar pendiente de invitados que estuvieran por compromiso", ha indicado y ha añadido que sería un día en el que no habría móviles, en caso de no descartar la idea se una exclusiva.

También ha dejado en el aire la idea de ampliar familia con el hijo de Mar Flores. Alejandra Rubio no se pone fechas y prefiere fluir con respecto a este tema. "No tengo un número ideal. Que sea lo que Dios quiera. No quiero forzar las cosas. Soy muy poco de planear, aunque con el niño tienes que hacer rutinas", ha reconocido. Sin embargo, su experiencia con la maternidad está siendo tan buena y está aprendiendo tanto que no descarta que este paso sea más rápido de lo que se imagina.