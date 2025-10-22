Rocío Molina 22 OCT 2025 - 11:57h.

Alejandra Rubio se ha sincerado por completo y ha ofrecido todo tipo de respuestas en una entrevista que ha concedido para la revista 'Diez Minutos'. La hija de Terelu Campos acudía a la presentación de la nueva campaña de Ausonia en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y abordaba las cuestiones más polémicas que han girado en torno a ella y su familia en las últimas semanas. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha hablado de la última entrevista que ha hecho su novio Carlo Costanzia en '¡De viernes!' y de cómo está la situación familiar tras las tensiones entre madre e hijo y si estas les han pasado factura a nivel pareja a raíz de las polémicas memorias de Mar Flores.

La influencer de 25 años ha abordado con tranquilidad un tema que para ella es sumamente delicado. Desde que saliera a la luz la autobiografía de Mar Flores, 'Mar en calma', se ha producido un "tsunami" de cosas, recuerdos y reproches que ha salpicado tanto a su novio Carlo Costanzia como a su propia familia. Todo se ha cuestionado: desde un posado familiar en el que faltaba la modelo en el cumpleaños de Terelu Campos y sí que estaba Carlo Costanzia padre, hasta las declaraciones del novio de Alejandra Rubio en las que apuntaba a una ruptura en público con su madre.

Esa tensión familiar ha hecho mella en todos y ahora la propia Alejandra Rubio ha roto su silencio para explicar cómo le está afectando y a su relación con Carlo Costanzia. Las contundentes declaraciones de su chico y lo herido que se siente al haber aireado su madre "los trapos sucios" en público ha sido una situación difícil,. Sin embargo, la colaboradora de 'Vamos a ver' tiene claro que esto a ellos no les ha distanciado. Todo lo contrario. La influencer no ha soltado la mano del padre de su hijo y ha sido contundente a la hora de apoyarlo.

"Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a levantarse y a rehacer su vida", Alejandra Rubio

"Estoy bien y no necesito que nada externo me una como pareja. Carlo y yo estamos muy unidos. Hay tantas cosas que diría y no digo...", ha confesado la hija de Terelu Campos acerca de todo el revuelo mediático que se ha formado en torno a ellos a raíz de la publicación del libro de Mar Flores. Lejos de tambalearse los cimientos de lo que la pareja está construyendo en medio de este tsunami de información, ellos están saliendo de todo esto reforzados.

Tanto es así que la influencer no duda una vez más en sacar la cara por su chico y dejar claro que se le sigue juzgando. "Parece que somos una sociedad avanzada que cree en la reinserción, pero luego es una mentira como una catedral. Lo veo diariamente y me da pena. Me encantaría que esto cambiara. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a levantarse y a rehacer su vida", ha insistido la nieta de María Teresa Campos haciendo referencia al pasado de Carlo Costanzia.

Y, siguiendo esa misma línea conciliadora, la televisiva no ha dudado en desterrar la idea que se ha instalado del conflicto que hay actualmente entre su familia y la de Carlo Costanzia. La influencer ha hecho una declaración de intenciones a pesar de que Mar Flores no estuvo en el cumpleaños de su madre Terelu Campos: "Soy súper familiar y no tendría problema en juntar a todos por Navidad", ha confirmado para rebajar las tensiones que hay entre ellos en los últimos tiempos.