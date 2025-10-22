Exclusiva | El motivo real de la ruptura de Jessica Goicoechea y Manu Moreno

Lidia González 22 OCT 2025 - 17:01h.

La verdadera razón por la que Jessica Goicoechea y Manu Moreno han roto su relación

El entorno de Manu Moreno habla sobre su situación tras la ruptura con Jessica Goicoechea

El fin de la relación de Jessica Goicoechea y Manu Moreno ha creado un auténtico revuelo en las redes sociales, con muchos interrogantes a su alrededor. Además, el paso de la influencer de seguir a su ex, Marc Bartra, en redes sociales, ha dado lugar a muchas teorías. El programa de ‘En todas las salsas’ pone sobre la mesa el motivo real de su ruptura con el deportista y cuentan todos los detalles, en exclusiva. ¡No te lo pierdas, en el programa completo!

Después de que saliera a la luz la posible relación de Marc Bartra con Nona Sobo, los colaboradores del programa continúan indagando todos los detalles sobre esta trama. “A Manu Moreno le va mucho la marcha y, a lo mejor, no se ha portado bien”, comienza a especular Pedro Jota en el plató. Desde que se hiciera oficial esta ruptura, los continuos rumores de terceras personas no ha cesado, algo que se ha puesto sobre la mesa en el videopodcast.

Sin embargo, Javi Hoyos, nominado a los premios ‘Gen Z’, conoce de primera mano la verdadera razón por la que la influencer y el deportista han tomado caminos separados. “Me llega por gente muy cercana”, empieza a exponer el periodista. A pesar de que Pedro Jota mantiene que la influencer sigue “enganchada” porque estaba “pilladísima”, lo cierto es que podría haber otra explicación sobre lo sucedido.

Desde que se diera a conocer la noticia de la separación de Jessica Goicoechea y Manu Moreno, las indirectas y los comentarios no han cesado. Los espectadores no han sido los únicos que han opinado al respecto, sino que Laura Escanes, conocida influencer y amiga de Jessica, se ha posicionado con ella tras su ruptura, como así lo asegura Anna Gurguí: “Dijo que con Manu se había portado demasiado bien”.

En medio del revuelo que ha generado el paso que Jessica Goicoechea ha decidido dar con Marc Bartra, su expareja, ha salido a la luz el verdadero motivo de su ruptura con Manu Moreno. Tras muchas especulaciones sobre lo que habría podido pasar y los rumores de una posible infidelidad en la pareja, el programa de ‘En todas las salsas’ revela, en exclusiva, toda la verdad sobre lo que ha sucedido entre ellos. Además, los colaboradores del videopodcast lo cuentan todo sobre el romance de Lola Índigo e Illo Juan tras ser pillados besándose. ¡Dale al play y no te lo pierdas!