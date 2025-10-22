La periodista analiza en ‘El tiempo justo’ las memorias recién publicadas de Preysler y asegura que las fechas y los hechos no cuadran con la versión que siempre ofreció

Joaquín Prat no da crédito con un fragmento de las memorias de Isabel Preysler: “Es una fantasía”

Compartir







La presentación de las memorias de Isabel Preysler, celebrada esta misma mañana, ha despertado todo tipo de reacciones. En ‘El tiempo justo’, Joaquín Prat conversó con la periodista y escritora Pilar Eyre, que no dudó en analizar punto por punto algunos de los episodios más controvertidos del libro.

“He oído decir hoy que este libro venía a desmentir las mentiras que se han contado sobre Isabel”, comenzó diciendo Eyre, “pero yo creo que este libro viene a desmentir las mentiras que nos ha contado Isabel durante muchos años”.

La periodista, autora de numerosos libros sobre la realeza y la crónica social, recordó además que mantuvo una buena relación con Preysler durante los inicios de su relación con Mario Vargas Llosa y que incluso hablaban con frecuencia sobre sus respectivas parejas.

“Isabel conoció a Mario cuando él seguía casado”

Eyre aseguró que las fechas que figuran en las memorias de Isabel no encajan con la historia oficial que siempre ha contado sobre su relación con el Nobel. “Ella conoció a Mario en febrero, cuando fue a verle al teatro aprovechando que su mujer, Patricia, estaba en Perú. Pero he comprobado que después de eso Mario y Patricia siguieron apareciendo juntos en actos públicos, haciendo vida de matrimonio”, explicó la periodista.

Según Eyre, este detalle desmonta una de las afirmaciones más repetidas por Preysler: que nunca ha tenido relaciones con hombres casados. “Cuando empezó con Miguel Boyer también estaba él casado con Elena Arnedo, e Isabel, a su vez, seguía casada con Carlos Falcó. Así que eso de que no se mete nunca en matrimonios... este libro lo desmiente por completo.”

El papel de los hijos y las separaciones

Otro de los puntos en los que Eyre puso el foco fue la relación de Isabel con los hijos de sus parejas. “Tanto Miguel Boyer como Vargas Llosa eran hombres muy unidos a sus hijos, y sin embargo Isabel nunca facilitó esas relaciones”, señaló. “Eso les hizo profundamente desgraciados, porque eran muy familiares”.

La periodista también insistió en que fue Vargas Llosa quien decidió marcharse de la casa que compartía con Preysler: “Por mucho que ahora nos presente una carta de ruptura, fue Mario quien se fue primero, y tras hacerlo, volvió con sus hijos, que lo acogieron de nuevo”.

“A mí también me engañó”

Eyre recordó entre risas un episodio de su etapa en ‘Hormigas blancas’, cuando Isabel le negó que se hubiera casado embarazada de Julio Iglesias. “Me lo dijo con una inocencia y una credibilidad absolutas:

“Pilar, ¿cómo te voy a engañar?’. Yo la creí”, explicó. “Pero luego Jaime Peñafiel demostró con pruebas que era verdad. Hoy en día no pasa nada por eso, pero demuestra el tipo de relato que Isabel ha construido durante décadas”.