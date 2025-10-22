Ana Carrillo 22 OCT 2025 - 08:30h.

María Aguilar está en el foco de atención desde que Pedro Jota, periodista y tiktoker, contase en el vídeo podcast de Mediaset Infinity 'En todas las salsas' que estaría conociendo al futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé. Su exnovio, David Vaquero, ya se ha pronunciado sobre el tema, pero la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' guarda silencio por el momento en Instagram, donde comparte su día a día y ahora ha revelado a sus seguidores que ha recibido el diagnóstico médico que esperaba tras acudir a urgencias.

Ayer, martes 21 de octubre, la influencer comenzaba su día en redes posteando un story en el que contaba que se encontraba acurrucada en el sofá porque a las seis de la mañana se había despertado por el dolor que sentía "en los ovarios y los riñones": "No puedo ni estar de pie, solo me alivia estar en esta posición".

Horas después, compartía una foto desde urgencias para avisar a sus seguidores de que había tomado la decisión de acudir a un centro médico para que un profesional revisase su situación y obtener así tanto un diagnóstico como una solución, que ha sido lo que ella esperaba: "He estado cuatro horas literal en urgencias pero me han dicho lo que ya sabía, que tengo infección de orina".

En ese mismo story, revelaba que ya ha recibido tratamiento: "Me han mandado antibiótico en casa y también me han puesto medicación por vía. La verdad es que con esto estoy un poquito mejor pero he hecho bien en ir porque son infecciones que que si no se tratan se pueden ir a la sangre y complicarse".

La amiga de Marieta y Ana López ha subrayado la importancia de acudir a un centro médico para que sea un profesional el que encuentre el diagnóstico exacto: "No os automediquéis, hay que ir siempre al médico". Tras recibir su diagnóstico y darle este consejo a sus seguidores, ha compartido una foto desde el piso en el que vive en alquiler en Madrid, para mostrar que va a descansar para estar disfrutar al máximo de los Gen Z Awards 2025.