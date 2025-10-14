Marta Peñate cambia de opinión respecto a legalizar su boda con Tony Spina: "A ver qué piensa él"
La ganadora de 'Supervivientes All Stars' no quiere ir al registro civil y prefiere casarse ante un notario
¿Qué tienen que hacer Marta Peñate y Tony Spina para legalizar en España su boda?
Marta Peñate reconoce que ha cambiado de opinión respecto a legalizar su boda con Tony Spina, celebrada en Honduras gracias a 'Supervivientes All Stars'. Aunque la colaboradora fue muy incisiva con el hecho de que fuese un enlace real (estuvo oficiado por el alcalde de Cayos Cochinos), ahora tiene otras intenciones respecto a los papeles que la convierten en mujer del italiano.
En estos días, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha estado investigando mucho sobre cómo legalizar su 'sí, quiero' en Honduras aquí, en España. Después de aquella celebración tan emotiva, en la que la canaria y el italiano improvisaron sus votos y se convirtieron en marido y mujer tras cinco años de noviazgo, la pareja tiene que pasar ahora por un proceso que ha dejado a la influencer sin palabras.
Tal y como apuntan desde Traducción Jurada y recogíamos en un artículo en Telecinco Outdoor, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y el concursante de la que está ahora en emisión deben acudir al Registro Civil, ya que "un matrimonio contraído en el extranjero no produce efectos legales en España hasta que no inscribe en el Registro Civil español".
Marta Peñate no quiere esperar un año para legalizar su boda
Allí, la pareja tiene que presentar y firmar una serie de documentos. Pero lo que ha hecho a Marta Peñate plantearse seriamente este proceso, hasta el punto de cambiar de opinión, han sido los tiempos: "No sé si ir al Registro Civil porque tengo que esperar entre ocho meses y un año para que me lo convaliden. Hay que presentar unos papeles y firmar un montón de documentos. Es una tortura".
Pero, ahora que ha dado el paso, después de muchos años aplazando su boda, Marta Peñate no piensa quedarse sin su título de esposa de Tony Spina. "Hay otra forma: casarme ante un notario aquí en España. Tardan 15 días en validarlo. Es que, de verdad, ¿un año? Qué coa más lenta. Que supongo que tendrán que hacer un montón de cosas, pero… ¿un año?", expresa la colaboradora.
Aunque es consciente de que tiene que esperar a ver "qué piensa Tony Spina" de este cambio de opinión, Marta Peñate lo tiene claro: "Me casaré por lo civil y, algún día, si tengo un hijo, me casaré por la iglesia". Pero para pasar por el altar vestida de blanco, la que fuera concursante de 'Supervivientes' tiene que haber sido madre primero, ha contado en este directo que ha hecho a través de su perfil de Instagram.
"Casarme de nuevo, no me voy a casar. La boda fue allí en Honduras. Chicos, lo siento, pero no. Voy a celebrarlo, obviamente. Haré una comida en plan guay con la familia… pero no soy de bodas. Llamadme loca. Nunca he soñado con casarme, nunca he soñado con ponerme un traje de novia. Es verdad que, al ser todo por lo civil, no descarto que, si me quedo embarazada en un futuro y tengo un hijo, casarme por la iglesia", ha reconocido.
Pero tiene que estar "más tranquila" y tener "una vida más pausada", lejos de preocupaciones por sus transferencias y los procesos de fertilidad a los que se ha estado sometiendo en los últimos meses. En ese caso, aunque no es "muy creyente", sí se imagina casándose por la iglesia con Tony Spina. "Él sí cree mucho en Dios. Yo solo creo a veces. Intento a creer, mi familia algo me ha pegado, porque también son muy religiosos", ha señalado.