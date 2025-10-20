Lorena Romera 20 OCT 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' explica si la gestación subrogada es una opción para ella tras sufrir dos abortos

Marta Peñate cambia de opinión respecto a legalizar su boda con Tony Spina

Marta Peñate ha sufrido dos abortos. El último de ellos, este mismo verano, cuando estaba embarazada de mes y medio. Un proceso del que todavía se está recuperando. Aunque todavía le quedan dos intentos para lograr su sueño de ser madre junto a Tony Spina, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha aclarado si se plantea recurrir a la gestación subrogada.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' y 'Supervivientes', de 34 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, ha hecho un directo a través de su perfil de Instagram y ha respondido a las preguntas de sus seguidores, entre las que se encontraban las dudas sobre su maternidad. La colaboradora ha dejado claro en numerosas ocasiones que su sueño es ser madre.

De ahí que sus incondicionales le hayan preguntado si se plantea otras opciones. En este caso, la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler, que es un método de reproducción asistida mediante el que la mujer que gesta al bebé no será la madre.

Ana Obregón o Tamara Gorro son ejemplos de madres que lo han sido mediante esta vía. En lo que al panorama internacional se refiere, nos encontramos con grandes nombres como Kim Kardashian, Priyanka Chopra, Naomi Campbell o Paris Hilton. Tal y como apuntan desde Reproducción Asistida ORG, se trata de una "técnica especialmente compleja desde el punto de vista ético y emocional".

En España, es una práctica prohibida por la Ley 14/2006 y, por esta razón, las personas que necesitan recurrir a la gestación subrogada tienen que viajar a un país extranjero. "No me planteo en ningún momento recurrir a un vientre de alquiler. Ya sabéis lo que opino de la gestación subrogada, aunque respeto a la gente que haya recurrido a este método porque cada uno es libre, pero yo, personalmente, no lo haría. Hablo de mí", ha señalado la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'.

Eso sí, Marta Peñate cree que es algo que quizá debería regularse en nuestro país. "¿Si la aprobaría en España? Sí, puede ser que sí, pero muy controlada. Aún así, no lo haría. Pero sí la aprobaría porque pienso que el mundo es libre...", ha expresado, no sin antes volver a recalcar que ella "no lo haría", pero siempre hablando de su "caso personal".

Por lo pronto, Marta Peñate ha decidido posponer la transferencia embrionaria que tenía prevista realizarse mientras Tony Spina está en 'Supervivientes All Stars', puesto que la situación está siendo más caótica de lo que pensaba. "No he podido. Como comprenderéis, no estoy en un momento tranquilo de mi vida", ha explicado la influencer y colaboradora de televisión, que tiene dos últimos intentos para quedarse embarazada y por eso quiere centrar todos sus esfuerzos.