Lidia González 22 OCT 2025 - 09:00h.

La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ desvela dónde y cuándo le regalo el anillo de pedida Tony Spina

Oriana Marzoli enseña el anillo de compromiso que le dio el italiano

Oriana Marzoli se ha enfrentado a muchas polémicas desde que iniciase su papel como colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ debido a su reencuentro con Marta Peñate, con quien mantiene un largo historial de enemistad. Tras todo lo ocurrido y sacar a la luz que aún guarda el anillo de compromiso que le regaló el novio de la canaria, la influencer cuenta cómo fue la pedida de Tony Spina. ¡No te pierdas todos los detalles!

Cansada de la situación que se ha desarrollado por sus continuos enfrentamientos con la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, cuyo conflicto se remonta a 2021, la venezolana ha decido ser más clara que nunca. Aunque ya ha enseñado el anillo de pedida que le regaló el italiano, demostrando su verdad, la exconcursante de ‘Supervivientes’ da un paso más y cuenta cómo fue ese momento: “Tenía 22 años”.

“Regalar un solitario con piedra blanca significa compromiso de amor eterno”, ha querido explicar para todos los escépticos que continúan dudando de su palabra. La creadora de contenido ha seguido ampliando la información sobre este momento y ha desvelado el lugar en el que le hizo esta promesa de amor para toda la vida, que finalmente no se cumplió.

Oriana Marzoli acude a un experto para que le tasen el anillo de Tony Spina

Ahora que ha recordado que tiene esta pieza en su joyero, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido saber todos los detalles sobre ella. Por este motivo, ha decidido acudir a un experto para que le tasen el anillo de Tony Spina y saber, de primera mano, el valor que tiene. La influencer, nada más salir de la joyería, se sincera con sus seguidores y lo cuenta todo.

Oriana Marzoli regresa una vez más a su canal con ganas de contar toda la verdad y aclarar todo lo que se ha estado comentando las últimas semanas. La creadora de contenido se sienta frente a las cámaras de su canal de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, para explicar cómo fueron las pedidas de Tony Spina y Luis Mateucci. Además, la colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ le lanza una petición muy directa a Facundo González sobre su anillo de compromiso. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

El último enfrentamiento de Oriana Marzoli y Marta Peñate en ‘SV All Stars’

Que la relación entre Oriana Marzoli y Marta Peñate está lejos de arreglarse queda cada día más patente, especialmente ahora que coinciden en el plató de ‘Supervivientes All Stars’. Tras protagonizar una impactante boda en Honduras, la canaria regresaba a España donde tenía un brutal cara a cara con la venezolana. Las influencers han tenido un último enfrentamiento en el que ha tenido que intervenir Sandra Barneda, para tratar de poner algo de orden en la situación.