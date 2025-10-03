Equipo mtmad 03 OCT 2025 - 15:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela el resultado de sus pruebas médicas

Oriana Marzoli cuenta todos los secretos de las grabaciones de 'El loco amor'

Oriana Marzoli presume de una extensa carrera profesional que le ha llevado por distintos caminos a lo largo de los años, tanto buenos como malos. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se enfrenta una vez más a los comentarios negativos de los ‘haters’ y sale de nuevo a defenderse ante las críticas por su última polémica televisiva. Pero sus conflictos no son lo único que la influencer quiere compartir con sus seguidores, que aprovecha también para actualizar su estado de salud mostrándose transparente como siempre. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se sinceraba recientemente sobre la prueba médica a la que se tenía que someter debido al malestar físico que lleva meses sufriendo. Después de hablar largo y tendido sobre los síntomas que tiene y lo que le hace encontrarse mal, Oriana finalmente se ha realizado las revisiones que tenía pendientes y llega con actualizaciones sobre su estado de su salud. “Me he hecho las pruebas”, llega confirmando ante la cámara.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el resultado de las pruebas y aprovecha también para comentar los motivos detrás de su grave malestar. Recordando sus antecedentes médicos, pues hace tiempo padeció de varias enfermedades bacterianas, la influencer habla de la relación de esos problemas de salud con lo que sufre en la actualidad. “Creo que se me quedó un daño permanente”, se sincera. ¡Haz click y entérate de todo!

Oriana Marzoli habla sobre su salud física en relación al deporte

La actual colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’, preocupada por su salud, trata de mantener su bienestar físico con ayuda de constancia en sus entrenamientos. “Voy muchísimo al gimnasio”, confiesa. Oriana trabaja en su cuerpo para estar en buena forma física, a pesar de sus complicaciones médicas. “Se me marca bastante el abdomen, lo tengo todo muy bien puesto”, comenta la influencer. Sin embargo, a pesar de sus ejercicios, no deja de sufrir los síntomas de sus problemas estomacales. “Se me hincha y no sé por qué”, añade.

Oriana Marzoli, en plena aventura televisiva siendo colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’, se está encontrando con mucho que gestionar a nivel personal, al mismo tiempo que debe centrarse en su salud. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se pronuncia duramente ante las críticas recibidas tras su última polémica, además de desvelar los resultados de sus pruebas médicas y actualizar sobre su salud con todo lujo de detalles. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!