Lidia González 16 OCT 2025 - 18:30h.

El concursante de 'Supervivientes All Stars' y Oriana Marzoli enterraban el hacha de guerra con unas bonitas confesiones tras romper su relación

Iván González y Oriana Marzoli protagonizaron una de las historias de amor más seguidas en los últimos años. A pesar de que habían coincidido en numerosos platos de televisión, no fue a su participación conjunta en ‘La casa fuerte’ cuando su relación dio un paso más allá. Sin embargo, el concursante de ‘Supervivientes All Stars’ y la influencer pasaron por muchas idas y venidas hasta que decidieron tomar caminos separados. Tan solo 8 meses después de su ruptura, los creadores de contenidos vivieron un emotivo reencuentro para oficializar la reconciliación después de todo lo ocurrido. ¡No te lo pierdas!

Aunque la venezolana guarda un buen recuerdo del andaluz y no ha dudado en reconocerlo públicamente, la verdad es que vivieron muchas polémicas en tan solo 1 año de relación. Por este motivo, los que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ estaban algo nerviosos antes de volver a verse las caras por primera vez después de varios meses, teniendo en cuenta que la última vez que estuvieron frente a frente tuvieron una gran discusión: “Llegó bastante enfadada”.

A pesar de todo, los que fueran tronistas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sinceraban sobre el motivo por el que habían retomado el contacto: “Él estaba preocupado por mi situación y una cosa ha llevado a la otra”. Además, la expareja echa la vista atrás para recordar cuando se vieron por primera vez y el momento en el que la chispa surgió entre ellos: “En ese momento, yo tenía otra pareja”.

Los creadores de contenido se enfrentaban a un ‘tag del ex’ de lo más polémico en el que respondían a todas las preguntas sin cortarse. El influencer no solo se quedaba anclado en los recuerdos, sino que no dudaba en decirle a la cara a la venezolana todo lo que había pasado en su relación: “Cuando has estado conmigo ha sido una persona tóxica, necesitas y reclamas tanto cariño que te hace ser un poco celosa”. Sin embargo, también reconocía una evolución en ella: “Ahora, has tenido un cambio”.

Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ hablaban de los problemas en su relación

Después de haber sanado sus heridas y haber pasado un tiempo separados, los que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ se sentaban frente a frente para hablar de los problemas en su relación y sincerarse entre ellos. “Los dos éramos bastante orgullosos y ninguno quería bajarse”, confesaba la influencer entre risas. Sin embargo, a pesar del buen rollo que había entre ellos, Iván González no dudaba en establecer una serie de límites para su futura relación: “Va a ser la última oportunidad que te doy”.

Iván González y Oriana Marzoli se convirtieron en una de las parejas más icónicas del mundo de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Después de muchos conflictos y hacer públicos todos de sus problemas, rompieron definitivamente. Posteriormente, decidieron volver a verse de nuevo para zanjar todas sus rencillas y poner las cartas sobre la mesa de manera pública. De esta manera, el andaluz le dedicó unas bonitas palabras a la influencer sobre lo que sentía por ella en ese momento: “Siento amor, te quiero y te admiro”.

Las sorprendentes palabras de Iván González sobre su relación con Oriana Marzoli

Todo apuntaba a que el vínculo entre los creadores de contenido estaba más calmado que nunca, especialmente tras las últimas declaraciones de la venezolana; sin embargo, las sorprendentes palabras de Iván González sobre su relación con Oriana Marzoli podrían hacer que todo estallase por los aires. El influencer se sinceraba con sus compañeros sobre su romance con la colaboradora en la playa de ‘Supervivientes All Stars’ y la reacción de la aludida no se hacía esperar: “No lo entiendo, sinceramente”.