MARTA PEÑATE Y ORIANA MARZOLI

Saltan chispas entre Marta Peñate y Oriana en 'Supervivientes All Stars' tras la boda con Tony Spina: "Eres una provocadora"

El tenso momento entre Oriana Marzoli y Marta Peñate en plató.Telecinco.es
Marta Peñate entraba al plató de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', por primera vez, después de volver de Honduras de darse el 'sí, quiero' con Tony Spina.

La colaboradora era recibida por Sandra Barneda en medio del plató, a la que daba la bienvenida y la enhorabuena después de casarse con su pareja. A la que preguntaba por cómo se siente tras vivir este momento en Honduras: "Me casé por Tony, nunca he tenido esa ilusión, tengo otras ilusiones, pero me casé por amo, porque le quiere y estoy muy orgullosa. Por amor lo hago".

El cara a cara de Oriana Marzoli y Marta Peñate en plató

Tras esto, la presentadora le preguntaba a Oriana si quería saludarla y si tenía algo que decirle después de las reacciones que ha tenido a su boda. "Ella se estaba casando y con el directo en la mano para ver lo que decía yo, ella ya sabe todo lo que le he dicho", entonaba Oriana.

Palabras a las que Marta reaccionaba, molesta por las interrupciones de Oriana mientras hablaba: "Yo a este espectáculo no voy a entrar, yo hago vídeos para mis seguidores porque les quiero mucho, lo que no hago es ir a un plató, si supuestamente yo brillo por mí misma, a llevármelo calentito a costa de nadie como has hecho tú, yo no me he llenado el bolsillo".

"Cada vez que me provoques en redes sociales, yo me defenderé en la tele, aprovecho los pocos segundos que tengo. Eres una caradura y una provocadora", respondía Oriana, lo que generaba un tenso momento entre ellas y Marta Peñate decidía no seguir contestándola y terminaba sentándose en el sofá: "Esto no se puede, intentaría humillarla, pero ya te humillas tú sola".

