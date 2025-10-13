Logo de telecincotelecinco
La reacción de Oriana Marzoli en 'Supervivientes All Stars' ante la salvación de Tony Spina: "Seguramente haya sido por mí"

Tony Spina se ha salvado de la expulsión definitiva durante la gala de 'Supervivientes All Stars' de este domingo en Telecinco. Pues bien, su salvación nos ha traído dos reacciones totalmente contrarias y que han provocado un nuevo choque entre Marta Peñate y Oriana Marzoli en plató. Además, Oriana ha desvelado algo que escuchó de Marta Peñate cuando Tony Spina y esta estaban con los preparativos de la boda desde Honduras, lo que ha generado la ira en Marta Peñate y que la tensión reine en el plató del reality más extremo de la televisión.

(Noticia en elaboración)

