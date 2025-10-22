Natalia Sette 22 OCT 2025 - 11:26h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla de cómo va su lipedema en este segundo embarazo y recuerda su operación

Patri Pérez habla de sus hábitos alimenticios durante su segundo embarazo

Compartir







Patri Pérez, muy sincera con sus seguidores sobre todos los aspectos de su maternidad, ha decidido hablar esta vez de un tema que no había tocado en mucho tiempo: el lipedema. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones', que se operó en 2022 buscando poner solución al problema, comparte cómo se encuentra actualmente y desvela si está afectando a su segundo embarazo.

“Es una enfermedad del tejido graso”, comienza explicando. La influencer recuerda que su primer contacto con el lipedema fue durante su primer embarazo, no el de Río, sino el que desafortunadamente terminó en aborto. Aquel momento marcó un antes y un después para su lipedema. “Cuando me quedé embarazada el lipedema explotó en mi persona”, afirma. La enfermedad, que afecta principalmente a las piernas y provoca un aumento desproporcionado de grasa acompañado de fuertes dolores, empeoró rápidamente con los cambios hormonales.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez se sincera sobre los primeros meses tras su divorcio de Lester Duque

Tras vivir esa experiencia tan complicada, Patri tomó la decisión de operarse en 2022. Ahora, la creadora de contenido se sincera sobre si le ha vuelto a salir. “Desde que me operé no noto que me duela exageradamente”, asegura con alivio. Aún así explica los síntomas que ha tenido debido a esto y enseña a cámara sus piernas para que sus seguidores vean cómo las tiene.

Patri Pérez recuerda cómo fue la dolorosa recuperación de la operación

PUEDE INTERESARTE Lester Duque reconoce que ha querido volver con Patri Pérez en varias ocasiones

Aunque reconoce que operarse fue una buenísima decisión, Patri no puede evitar recordar cómo fue la operación y el postoperatorio. “Me quitaron cuatro litros de las piernas”, recuerda. La intervención fue larga y su recuperación, aún más. “El postoperatorio es súper doloroso”, confiesa. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se atreve incluso a describir lo que sintió al salir de la operación. “Sentí como si me clavasen mil puñales en las piernas”, asegura. A pesar de lo doloroso que fue, la influencer apuesta porque todo aquel que sufra la enfermedad pase por quirófano, pues se nota enormemente la diferencia.

Patri Pérez comparte cada detalle de s segundo embarazo en común con Lester Duque con todos sus seguidores. Entre muchas cosas, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ da su opinión sincera sobre el hecho de que Danna Ponce le haya puesto el mismo nombre que ella a su bebé y además resuelve varias dudas sobre el nacimiento como si tiene ya la bolsa del hospital preparada ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!