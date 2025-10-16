Equipo mtmad 16 OCT 2025 - 10:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla como nunca sobre cómo fueron los primeros momentos tras su separación del padre de su hijo

Lester Duque reconoce que ha querido volver con Patri Pérez

Patri Pérez se sienta de nuevo frente a la cámara para sincerarse sobre cómo fueron los primeros meses tras su divorcio de Lester Duque. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, con la compañía de su amiga, Yoli Claramonte, se abre como nunca y habla de su vida íntima y sentimental tras el divorcio con el padre de sus hijos. La catalana, en un ambiente de confianza, se adentra a detallar los primeros momentos tras su separación. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Muchos meses después de anunciar su separación, y cada vez más cerca de conocer a su segunda hija juntos, Patri Pérez habla como nunca antes de la actitud de Lester en los primeros momentos tras el divorcio. “No tuve nada de apoyo por su parte”, recuerda con dureza. A pesar de que los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ anunciaban recientemente un gran cambio en su relación , la catalana no puede dejar atrás lo sucedido tras la separación.

La creadora de contenido recuerda importantes momentos de su actual embarazo en los que el padre de sus hijos no estuvo presente, como las primeras ecografías o la revelación del sexo que organizó con toda su familia. “Le dije que ya sabía el sexo y que si se lo decía por WhatsApp”, declara recordando la distancia que había entre ellos en ese momento. Patri hace un repaso sobre los primeros meses tras el divorcio y desvela cuál fue el punto de inflexión que hizo que cambiara su relación. ¡Haz click y descúbrelo!

Patri Pérez habla sobre el trabajo de Lester Duque y el tiempo que tiene para sus hijos

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica a qué se dedica ahora el canario al hablar de su actitud ante su situación familiar y el embarazo de su segunda hija juntos. “Antes no trabajaba, se dedicaba a redes”, comienza aclarando sobre su ocupación previa al divorcio. Patri habla sobre el tiempo que dedica a su hijo Río y la implicación que tiene actualmente en su familia y futura bebé. “Él trabaja, tiene su horario”, añade.

Patri Pérez regresa a un nuevo vídeo de ‘Renaciendo’ haciendo una videollamada con Yoli Claramonte, exconcursante de ‘Gran Hermano’. En compañía de su amiga, la creadora de contenido se sincera como nunca antes sobre su separación con el padre de sus hijos. Habla sobre su faceta más íntima y personal, además de desvelar si ha vuelto a tener algún ‘desliz’ con el canario. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!