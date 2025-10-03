Equipo mtmad 03 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre cómo está llevando su alimentación durante el embarazo

Patri Pérez y Lester Duque se someten a una ecografía 5D y ven la cara de su bebé

Compartir







Patri Pérez sigue compartiendo todo sobre la intensa etapa que está viviendo a la espera de su bebé, en esta ocasión hablando de sus hábitos alimenticios durante su segundo embarazo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a la cámara para detallar todo lo que está viviendo en esta etapa tan avanzada de su embarazo y aprovecha también para desvelar la importante decisión que va a cambiar su vida . ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Aunque la creadora de contenido no es madre primeriza, sin duda cada embarazo es un mundo y Patri lo está aprendiendo de primera mano. Hace unas semanas, la influencer se sinceraba sin filtros sobre cuántos kilos había subido en lo que llevaba de su actual embarazo. Hoy vuelve a hablar en relación a su salud física, centrándose ahora en los hábitos de alimentación que está siguiendo. “Siento que no me estoy cuidando nada”, comienza explicando.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez explica el significado de ‘Cala’, el nombre de su segunda hija en común con Lester Duque

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se adentra a detallar todo sobre su salud alimentaria en los pasados meses que lleva estando embarazada. “Estoy comiendo fatal”, confiesa. Patri incluso desvela algunas recomendaciones de su doctor sobre alimentos que puede incluir en su dieta, pero que ella misma ha decidido no seguir tomando. Son muchos los nuevos hábitos que la influencer ha adquirido en este nuevo embarazo y no ha dudado en compartirlos con sus seguidores. “Con Río lo quería hacer todo bien”, añade en comparación. ¡Haz click y entérate de todo!

Patri Pérez habla de su alimentación comparando sus dos embarazos

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez desvela el precio por el que vendió su coche para comprarse uno nuevo

La catalana, que ya tiene experiencia en el proceso de estar embarazada, aprovecha la conversación sobre sus hábitos alimenticios para comparar cómo ha llevado su alimentación en sus dos embarazos. “Con Río solo bebía agua y algún zumo natural”, confiesa. Reflexionando sobre cómo está comiendo en esta ocasión, Patri se da cuenta de que prestó mucha más atención a sus hábitos de salud cuando se encontraba a la espera de su primer hijo. “Con este embarazo he hecho todo lo contrario”, añade.

Patri Pérez se sienta una semana más frente a la cámara de su canal, ‘Renaciendo’, para actualizar sobre la avanzada etapa de su embarazo. La creadora de contenido se abre como nunca para hablar sobre su sentimiento de culpabilidad por no poder dedicar tiempo suficiente a su hijo Río, además de sincerarse sobre el delicado momento por el que está pasando. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!