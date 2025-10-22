Ana Carrillo 22 OCT 2025 - 22:58h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado que está siendo un apoyo para su exnovia, a la que le han detectado dos tumores

Los Gen Z Awards 2025 han congregado en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío a los influencers más reconocidos del país, entre los que se encuentran Anita Williams y Montoya. Es la primera vez que los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' coinciden en un evento desde que salieran de 'Supervivientes' antes del verano y, aunque no han posado juntos en la alfombra roja, los dos han hablado en exclusiva con OUTDOOR y nos han aclarado en qué punto se encuentra actualmente su relación.

Esta misma semana, Alexia Rivas contaba en 'El tiempo justo' que se habrían dado una segunda oportunidad porque vieron a Anita en un concierto de Andy y Lucas hablando por WhatsApp con Montoya, al que tenía guardado como "El amor de mi vida": "Llamé al entorno de Anita y me dijeron que es normal que pase. Que sí, que se están viendo, que han dormido juntos en Barcelona y que mantienen el contacto constantemente".

Pero Alexia también revelaba que el entorno de la catalana le había informado de que Montoya "no estaría del todo a la altura de los problemas que está viviendo Anita", refiriéndose a que ella está atravesando un momento difícil porque en unas pruebas médicas le detectaron "dos tumores con bastante mala pinta" y está inquieta mientras espera los resultados.

La cuarta finalista de 'Supervivientes 2025' nos ha revelado en exclusiva durante su paso por la alfombra roja de los Premios Gen Z que no es cierto, porque "Montoya está ahí". Unas declaraciones que él ha confirmado minutos después - pues no han pasado ni posado juntos en la alfombra roja - al decirnos que Anita es una persona a la que "aprecia" y a la que está apoyando al máximo en este momento de incertidumbre, revelando que su relación es de amistad, que no se llevan mal porque limaron las asperezas del pasado y que no son pareja.

"Le deseo lo mejor, una pronta recuperación, porque lo necesita y lo merece"

"Yo siempre he estado ahí realmente, para mí es una persona importante, ha sido mi vida y la he apoyado siempre", ha asegurado el reportero de '¡Vaya fama!', que cree que "no todo vale" y que no le gusta que digan cosas que no son ciertas como que no ha estado a la altura: "Yo le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor, una pronta recuperación, porque lo necesita y lo merece".

Las declaraciones de Anita sobre Montoya

La catalana nos ha explicado que no le gusta que hablen continuamente de su relación con Montoya y su deseo es que no los presionen para decir que están juntos porque ahora mismo no son pareja: "No es fácil seguir para adelante si la gente habla sin saber, que es lo que hacen: hablan sin saber [...] Su opinión falsa puede afectar más de la cuenta".

Anita, sobre Montoya: "Lo que hay es una bonita amistad"

La influencer ha prometido que si se reconcilian no hará falta que lo cuente ningún colaborador en televisión porque serán los primeros en contarlo: "En este momento no se puede decir nada porque lo que hay es una bonita amistad y una cordialidad de todo lo que hemos vivido, al final el cariño y el amor lo tenemos el uno por el otro".