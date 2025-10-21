Jorge Javier Vázquez no desprovecha la oportunidad de preguntarle a Anita Williams si es cierta la exclusiva de Alexia Rivas en 'El tiempo justo'

Montoya responde a la pregunta de Jorge Javier sobre Alejandro Albalá: "¿Qué te ha contado de Miri?"

En 'El tiempo justo', la colaboradora Alexia Rivas ha aprovechado para dar una exclusiva que sacude la mesa del corazón pues sus protagonistas son una de las fueron parte de una de las historias de amor más comentadas de los últimos meses. Y es que a la periodista le ha llegado un vídeo cuyo contenido demostraría que entre Anita Williams y Montoya ha vuelto a encenderse la llama.

Además, un amigo suyo le ha confesado que, al encontrarse con la exsuperviviente en el concierto de Andy y Lucas, vio una conversación con Montoya cuyo contacto estaba guardado con un mote de lo más romántico.

Jorge Javier Vázquez, aprovechando que la catalana se encontraba esta noche en el plató de 'Supervivientes All Stars 2025', no ha dudado en preguntarle sobre el tema. ¿Cuál habrá sido la reacción de Anita Williams? ¡Te lo contamos!

Anita Williams aclara cómo tiene guardado a Montoya

Tras escuchar cómo van los porcentajes de la noche, el presentador se dirige directo a Anita Williams en un principio para recordar cómo ella vivió su brutal cambio de look durante su aventura en Honduras. Sin embargo, la intención de Jorge Javier es otra diferente: "Me hago eco de una información que han contado esta tarde en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat a cerca de tu estado sentimental".

"Ay, Jorge. De verdad, no", responde la catalana mientras se echa para atrás nada más escuchar al presentador. Terelu Campos es quien le retransmite cuál ha sido la exclusiva en concreto, a lo que Anita Williams contesta: "A ver, no le he cambiado el nombre, básicamente. ¿Y qué pasa?".

Su tajante respuesta hace huir a Jorge Javier, quien apunta mientras vuelve al centro del plató: "Llegados a este punto, tienen más problemas Andy y Lucas que tú con Montoya".