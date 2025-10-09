Silvia Herreros 09 OCT 2025 - 10:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha querido tener un detalle con los futuros novios

Marieta ya tiene vestido para su boda con Suso Álvarez

Anita Williams podría haber filtrado por erro la fecha de la boda de Marieta y Suso Álvarez. La exconcursante de 'Supervivientes' ha querido tener un detalle con la pareja tras la apertura de su nuevo negocio online, a la que ha regalado unas sudaderas "con su fechita".

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido celebrar el lanzamiento de su nuevo proyecto profesional regalando a sus compañeros de tele sudaderas personalizadas. Un precioso y genuino detalle tras el que podría haber hecho público el día en el que tienen pensado darse el 'sí, quiero'.

"Tenemos que ver qué fecha nos viene bien", contaba en declaraciones exclusivas para Outdoor el propio Suso hace justo un mes. "Será en verano", aseguraba mientras confesaba que la temporada estival era la que mejor les encajaba para celebrar su boda. Pero según Anita Williams habría revelado en un descuido, su enlace no se producirá finalmente en verano, sino que tendrá lugar unos días después del inicio del otoño.

"Hoy le traigo un regalito a Suso y a Marieta con su fechita", dice emocionada en sus historias de Instagram mientras muestra dos de las prendas de The AW line, su nueva línea de moda.

"Ir iguales nunca fue tan bonito. Que estas sudaderas se conviertan en vuestro uniforme favorito para los días de amor, complicidad y risas tantas. Porque cuando el corazón va a juego, todo combina", les escribe en un papel.

La ex de Montoya no duda en enfocar el bordado personalizado de las sudaderas. S30, se lee. Su aniversario es en julio (fecha en la que también se comprometieron). Y aunque su compromiso sí que fue anunciado un día 30, realmente la pedida tuvo lugar días atrás. Por ello, teniendo en cuenta que solo hay un mes que empieza con la letra s, los seguidores de la pareja no han tardado en relacionar las palabras de Anita Williams con la fecha de su boda.

Así, en base a estas teorías, el 30 de septiembre podría haber sido el día escogido para la pareja para pasar por el altar. Una fecha un tanto atípica para un enlace si tenemos en cuenta el calendario de 2026, pues cae a mitad de semana. Por ello quizá sea más fácil pensar que en la sudadera de Marieta se haya grabado una S de Suso y en la de él una M de Marieta.

Sea como fuere y con desliz de Anita incluido o no, lo cierto es que la catalana no ha dudado en aprovechar la ocasión para animar a futuros novios a hacerse sus propias sudaderas, que en estos momentos tienen un descuento aplicado y han pasado de costar 60 euros a 45 la unidad (90 euros el par). "Si queréis sudaderas a conjunto con vuestro novio/a y vuestra inicial y fecha ya la podéis pedir. Dejad en notas del pedido todas las indicaciones", ha dicho la empresaria.