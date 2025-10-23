Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Melyssa Pinto y Sheila Casas

Sheila Casas y Melyssa Pinto aparecen juntas por primera vez en un evento público: "No podría estar mejor acompañada"

Sheila Casas y Melyssa Pinto, juntas en su primer evento público
Sheila Casas y Melyssa PintoFotomontaje con fotos de Getty Images
Compartir

Sheila Casas y Melissa Pinto han aparecido por primera vez juntas en un evento público. La hermana de Mario Casas y la pareja del actor ha dejado inmortalizado con su posado profesional que entre ellas hay buena sintonía. El evento que ha hecho que se produzca esta feliz coincidencia entre familia política ha sido la inauguración de XIA, una firma de peluquería con inteligencia artificial que ha abierto sus puertas en el centro de Madrid.

Acompañadas también por Álvaro de Luna para amadrinar esta presentación, la novia y hermana de Mario Casas han protagonizado un encuentro de lo más esperado y que ha acaparado la atención y los flashes de los medios citados. Con mucha complicidad y en medio del buen ambiente del sitio, la exnovia de Álvaro Muñoz Escassi y la exconcursante de 'Supervivientes' no han dudado en dedicarse bonitas palabras.

PUEDE INTERESARTE
Zoe Bayona, muy contundente, desvela el motivo por el que Mario Casas y Melyssa Pinto “van a romper pronto” En todas las salsas Temporada 8 Top Vídeos 800
Zoe Bayona habla de la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto

"No podría estar mejor acompañada", ha declarado Sheila Casas al hablar abiertamente de Melyssa Pinto. Una declaración que no es la única que se ha cruzado para demostrar que ambas se tienen cariño y que se conocen más fuera de la esfera pública. Utilizando el tema del día, de los perfumes, la hermana de Mario Casas ha hecho una descripción del aroma que desprende la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' en las distancias cortas.

PUEDE INTERESARTE

"Melyssa huele muy dulce", ha recalcado entre risas para añadir después que ella aunque también huele a dulce no lo es tanto como la influencer. Cercana, tranquila e insistiendo de la buena compañía que les ha reunido en este evento, la ex de Álvaro Muñoz Escassi ha terminado por decir que esta coincidencia le ha alegrado porque después de todo "son familia" y es muy agradable poder compartir estos momentos.

La foto del primer evento en el que han coincidido Sheila Casas y Melyssa Pinto
La foto del primer evento en el que han coincidido Sheila Casas y Melyssa PintoInstagram

Por su parte, Melyssa Pinto se le ha visto también sonriente y relajada. La exconcursante de 'Supervivientes' atraviesa un momento tanto personal como profesional muy dulce. Tras lanzar su primera colección como diseñadora para la marca Gioseppo, la influencer tiene en mente seguir potenciando su faceta creativa. "Voy a crear mi propio perfume con inteligencia artificial", decía. aprovechando la ocasión y manteniéndose en su misma línea hermética en torno a su relación con el actor Mario Casas.

Temas