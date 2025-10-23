Sheila Casas y Melyssa Pinto, juntas en su primer evento público

Rocío Molina 23 OCT 2025 - 11:46h.

La hermana de Mario Casas y la pareja del actor han coincido por primera vez en un evento: la foto que prueba su buena relación

Mario Casas habla de sus planes de boda y de tener hijos con Melyssa Pinto

Compartir







Sheila Casas y Melissa Pinto han aparecido por primera vez juntas en un evento público. La hermana de Mario Casas y la pareja del actor ha dejado inmortalizado con su posado profesional que entre ellas hay buena sintonía. El evento que ha hecho que se produzca esta feliz coincidencia entre familia política ha sido la inauguración de XIA, una firma de peluquería con inteligencia artificial que ha abierto sus puertas en el centro de Madrid.

Acompañadas también por Álvaro de Luna para amadrinar esta presentación, la novia y hermana de Mario Casas han protagonizado un encuentro de lo más esperado y que ha acaparado la atención y los flashes de los medios citados. Con mucha complicidad y en medio del buen ambiente del sitio, la exnovia de Álvaro Muñoz Escassi y la exconcursante de 'Supervivientes' no han dudado en dedicarse bonitas palabras.

PUEDE INTERESARTE El look lencero de Melyssa Pinto en la noche de Victoria Secret: en color champán y con encajes

"No podría estar mejor acompañada", ha declarado Sheila Casas al hablar abiertamente de Melyssa Pinto. Una declaración que no es la única que se ha cruzado para demostrar que ambas se tienen cariño y que se conocen más fuera de la esfera pública. Utilizando el tema del día, de los perfumes, la hermana de Mario Casas ha hecho una descripción del aroma que desprende la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' en las distancias cortas.

"Melyssa huele muy dulce", ha recalcado entre risas para añadir después que ella aunque también huele a dulce no lo es tanto como la influencer. Cercana, tranquila e insistiendo de la buena compañía que les ha reunido en este evento, la ex de Álvaro Muñoz Escassi ha terminado por decir que esta coincidencia le ha alegrado porque después de todo "son familia" y es muy agradable poder compartir estos momentos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por su parte, Melyssa Pinto se le ha visto también sonriente y relajada. La exconcursante de 'Supervivientes' atraviesa un momento tanto personal como profesional muy dulce. Tras lanzar su primera colección como diseñadora para la marca Gioseppo, la influencer tiene en mente seguir potenciando su faceta creativa. "Voy a crear mi propio perfume con inteligencia artificial", decía. aprovechando la ocasión y manteniéndose en su misma línea hermética en torno a su relación con el actor Mario Casas.