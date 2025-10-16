El look lencero de Melyssa Pinto en la noche de Victoria Secret: en color champán y con encajes

Rocío Molina 16 OCT 2025 - 15:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido al hotel Four Seasons de Madrid para vivir la noche grande de Victoria Secret

Melyssa Pinto acapara los focos donde quiera que va y por todo lo que hace. No iba a ser menos el look lencero escogido para la noche del Victoria's Secret Fashion Show 2025. La exconcursante de 'Supervivientes', que se ha estrenado su primera colección como diseñadora para la marca Gioseppo, ha tenido el privilegio de ver esta pasarela tan emblemática, que tiene lugar en Nueva York, muy bien acompañada en el hotel de lujo Four Seasons, ubicado en pleno centro de Madrid, el lugar escogido por parte de la organización del equipo de Victoria Secret España.

La novia de Mario Casas se ha vestido para la ocasión y se ha puesto su mejor lencería junto con otras influencers como Melodie Peñalver y Sara Fructuoso para disfrutar de este "Día Mundial de las Chicas", tal como ellas le han llamado para vivir a través de la pantalla y en directo el desfile de Victorias's Secret. Emulando a esos ángeles de la firma, la influencer de 34 años y sus compañeras han posado con los looks escogidos como si ellas mismas estuvieran en esa televisiva alfombra roja.

En esta cita y "noche de pijamas", tal como ella misma ha calificado, no han faltado las copas para brindar, un photocall de los invitados a este evento de talla internacional, regalos y muchas fotos, emulando a esas modelos que "son unas diosas". Y de todas las invitadas a esta fiesta, especial atención ha cobrado el conjunto lencero de Melyssa Pinto, en color champán y detalles con encajes. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha decantado por un dos piezas de lo más sensual con escote redondeado.

El contraste lo ha conseguido a partir de dos detalles en negro y encaje a ambos lados del pecho con el dibujo de una planta de muérdago. Un 'outfit' sexy y atrevido, ideal para ver el desfile y sentirse ella misma parte de esta pasarela a nivel mundial y de sus 'legendarias ángeles'. Al ser retransmitido, la exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido este evento de una manera muy intensa en lo que ella ha llamado su "noche de pijamas" y que ha compartido en sus redes con sus seguidores.

El look lencero escogido por Melyssa Pinto lo ha completado con un recogido de peinado y unas sandalias negras de tacón y una bata de seda y con brillo en color gris plateado. Un estilismo acertado para la gran noche de Victoria Secret.