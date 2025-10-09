Sheila Casas dedica a María José Suárez unas inesperadas palabras tras su encuentro

Rocío Molina 09 OCT 2025 - 13:43h.

La hermana de Mario Casas se pronuncia tras su encuentro inesperado con María José Suárez, ex también de Álvaro Muñoz Escassi

Sheila Casas y María José Suárez, pilladas muy cómplices en una discoteca: "Estuvieron horas hablando"

El azar ha querido que Sheila Casas y María José Suárez hayan coincidido en el mismo espacio y tiempo. Las dos mujeres, que tienen en común el haber profesado su amor en algún momento de su vida por Álvaro Muñoz Escassi, han coincidido en una discoteca de Madrid y han mantenido una larga charla que se ha hecho pública. Tras salir a la luz este casual episodio, la hermana de Mario Casas se ha pronunciado y ha dedicado unas inesperadas palabras a la modelo tras su encuentro.

El haber tenido en común que ambas han amado al mismo hombre y también que su relación con él no ha terminado por funcionar, el encuentro entre Sheila Casas y María José Suárez ha suscitado mucho interés. De ahí que la hermana de Mario Casas haya sido preguntada por los periodistas de Europa Press y que la creadora de contenido haya contestado opinando lo que piensa de la que fue Miss España en 1996.

La información que trascendió en el programa 'Fiesta' y que ponía de manifesto que tanto Sheila Casas como María José Suárez habían estado en un reservado hablando durante horas y compartiendo risas y confidencias, no lo ha negado la última novida del exconcursante de 'Supervivientes'. Todo lo contrario. La influencer ha hablado acerca de la modelo y le ha dedicado unas inesperadas palabras.

Con total naturalidad, Sheila Casas ha dicho de María José Suárez que es "una mujer espectacular, en todos los sentidos. Me parece maravillosa", ha expresado acerca de lo poco que le ha podido conocer de ella en este casual encuentro. Sin dar más detalles de cómo es su relación, Sheila Casas ha quitado importancia a todo lo que tenga que ver con la modelo, asegurando que no recuerda todo lo hablado con ella, pero recalcando que ha sido una situación agradable para ambas.

En mitad de que salga a la luz el proyecto que ha unido después de su ruptura a Álvaro Muñoz Escassi con María José Suárez, la propia hermana de Mario Casas ha querido hacer un apunte de esto porque lo vio y conoció estando con el jinete. "Me lo enseñó él mismo porque lo grabaron cuando estaban juntos y está muy gracioso, además os recomiendo que lo veáis porque está gracioso", ha contado.

Lejos de pensar que entre ellas habría reticencias se ha podido comprobar que respecto a eso no hay nada más lejos de la realidad. Pese a que la ruptura de Álvaro Muñoz con Escassi y María José Suárez fue mediática y ambos se declararon la guerra en los platós, la hermana de Mario Casas ha declarado que el jinete siempre ha hablado de ella con cariño cuando ella comenzó con él después una relación.