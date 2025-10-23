Pedro Jiménez 23 OCT 2025 - 20:28h.

Gracias a 'El tiempo justo' hemos podido saber dónde se encontraba Enrique Iglesias cuando su madre publicaba este mismo martes sus memorias, su verdadera historia dedicada a sus nietos para que no olviden sus orígenes. Y es que después de que nuevas informaciones salgan a la luz sobre la reacción de la familia Vargas Llosa a las susodichas las memorias, el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat ha desvelado unas imágenes exclusivas del tercer hijo con Julio Iglesias... ¡en Miami!

Y es que, así es, el cantante se encontraba en la ciudad del sureste de Florida mientras su madre presentaba al mundo sus esperadas memorias. En la otra punta del mundo y en la mejor de las compañías, Enrique Iglesias disfrutaba de la vida, surcando los mares de Miami y acompañado de su pareja Anna Kournikova, tenista rusa con la que mantiene una relación desde 2001, además de junto a sus hijos.

A su vez, no falla su inconfundible look, fundado en su modelo de gafas favoritas, gorra, sudadera, pantalón beis y calcetines rojos. Enrique Iglesias disfrutaba de una jornada de lo más relajante en el mismo momento que su madre Isabel Preysler se enfrentaba a una multitudinaria rueda de prensa.

Las muestras cariñosas entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Además, en las imágenes podemos ver a la pareja, protagonista de numerosas muestras de cariño, abrazando la tenista la pierna del hijo de Julio Iglesias. Claramente se ve que ambos disfrutaron y mucho de la travesía. De hecho, en un momento dado, Enrique Iglesias decide inmortalizar el momento. También hemos visto otras imágenes de Enrique Iglesias al llegar a tierra, quien decide de nuevo hacer una foto, esta vez a sus hijos.

Un día muy importante para Isabel Preysler y que su hijo Enrique Iglesias lo pasó a nada más y nada menos que 7.000 kilómetros de distancia de ella.