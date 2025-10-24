El paparazzi contó en ‘El tiempo justo’ cómo llegó a ser agredido en dos ocasiones mientras intentaba fotografiar a la socialité

En ‘El tiempo justo’, el periodista y paparazzi Antonio Montero ha compartido uno de los episodios más duros y desconocidos de su carrera: las agresiones que sufrió por parte de la seguridad de Isabel Preysler durante su etapa como fotógrafo de corazón.

Montero, con décadas de experiencia persiguiendo exclusivas, ha recordado en plató su intensa relación de “amor-odio” con la llamada “Reina de corazones”, marcada por momentos de cercanía, pero también por incidentes violentos.

Los momentos más tensos

El reportero relató que, en su afán por conseguir la mejor imagen de Isabel Preysler, llegó incluso a infiltrarse en su domicilio en Madrid haciéndose pasar por fotógrafo de un grupo benéfico.

“Entré con ellos, con mi cámara al cuello, e hice fotos como si fuera parte del equipo”, contó entre risas. Sin embargo, aquel atrevimiento desató la furia de la socialité, que al descubrir el engaño habría mostrado su indignación por el fallo de seguridad y, tiempo después, se produjo el episodio más violento de la carrera del paparazzi.

“Me empezó a dar puñetazos hasta dejarme sin aire”

Montero narró con detalle cómo, durante la comunión de Tamara Falcó, volvió a intentar fotografiar a la familia Preysler y fue sorprendido por los escoltas de la casa.

“Uno de ellos, bastante corpulento y conocido en televisión, me agarró del cuello y me empezó a dar puñetazos. Me dejó prácticamente sin poder respirar”, recordó. Según su testimonio, el ataque fue tan brutal que incluso los hijos de Isabel, Enrique y Julio Iglesias Jr., presenciaron la escena desde una ventana.

El fotógrafo explicó que fue rescatado por el guarda de la finca, quien lo ayudó a salir del lugar en su coche, sorprendido por la violencia de los escoltas. “Tenía los puños del tío marcados en la espalda”, confesó.

A pesar de la gravedad del suceso, Montero reconoció que nunca llegó a denunciar la agresión: “Es como si te pillan copiando en un examen… te vas y punto. En este trabajo, a veces se gana y otras se pierde”.