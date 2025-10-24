Iker Casillas, víctima de un robo: le quitan más de 50.000 euros en relojes

‘El tiempo justo’ ha conseguido hablar en exclusiva con uno de los detenidos por el robo en la casa de Iker Casillas, el portero de la fina. Tanto él como su mujer fueron detenidos. El acusado confiesa al reportero del programa que ha robado los relojes y exculpa a su mujer: “El único culpable soy yo, mi mujer no sabe de relojes”