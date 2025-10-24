Rocío Molina 24 OCT 2025 - 12:01h.

Compartir







Carlo Costanzia ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo a sus hermanos. El hijo de Mar Flores ha compartido unas fotos de pasado junto a Pietro y Rocco Costanzia, los cuáles están en la cárcel cumpliendo condena por intento de homicidio.

No es la primera vez que el novio de Alejandra Rubio y padre de Carlo, su primer hijo, trata de enviar de alguna forma su apoyo a sus hermanos y de dejar claro que les echa de menos. Ya le vimos gritando en el exterior de la cárcel donde Pietro cumple condena para gritarle "felicidades" y estar a su lado de forma simbólica.

Unas imágenes que fueron muy comentadas y cuestionadas, pero que eran un acto público en el que Carlo Costanzia, acompañado de Alejandra Rubio, le decía que estaba ahí, que de alguna forma estaba a su lado. Y ahora con su nuevo mensaje e imágenes en redes, ha hecho lo mismo.

PUEDE INTERESARTE Carlo Constanzia aclara el verdadero motivo por el que ha abierto una barbería

Sin dar más detalles, ni saber si se trata de una fecha significativa para ellos, el hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia ha querido dejar constancia que a pesar de lo que digan los demás y de todos los conflictos familiares que han ocupado los titulares en las últimas semanas, para él la familia ocupa un lugar muy importante y sus hermanos ocupan muchos de sus pensamientos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Recordando tiempos pasados a través de tres fotografías distintas, Carlo Costanzia mostrado su estrecho vínculo con Pietro y Rocco. Para ello ha escogido tres instantáneas muy representativas, de momentos en los que disfrutaban ajenos a todo y en una en la que aparece su 'nonna', un pilar fundamental para los tres hermanos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El novio de Alejandra Rubio no solo ha recordado esos felices instantes en sus historias de Instagram, sino que también ha aprovechado para mandar un mensaje. "Siempre, inseparables (Sempre e insieme)", ha escrito el empresario acompañando sus palabras de una imagen de los tres abrazados y sonrientes.

Carlo Costanzia ha plasmado su cariño a través de estas palabras y les ha mandado fuerza desde la distancia con estas simbólicas imágenes y emoticonos (un águila y cadenas con sangre, que representa algo así como sufrimiento y también el corazón herido) que ha escrito para ambos al perder su libertad y estar condenados a 12 y 8 años de cárcel por intento de homicidio. Una separación que ha reconocido que le cuesta porque ante todo son sus hermanos.