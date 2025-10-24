Estela Grande da detalles sobre cómo se prepara para el parto: "Voy a ir con los deberes hechos"
La exconcursante de 'GH VIP' da los primeros detalles de cómo está preparando para el momento parto
Estela Grande triunfa con su look premamá en la alfombra roja de los GenZ Awards: precio y firma
Estela Grande tiene ya en mente y hasta trata de visualizar el que va a ser sin duda uno de los instantes más emocionantes de su vida: el nacimiento de sus mellizos. Aunque todavía le quedan algunos meses para que eso sea realidad, la exconcursante de 'GH VIP' ya se está concienciando para enfrentarse al parto, un momento que teme y para el que ya se está preparando.
La influencer, que se encuentra en la semana 23 de embarazo, tiene claro que el momento parto le cambiará la vida y también a su novio el futbolista Juan Iglesias. Este es sin duda un paso clave para cualquier mamá y en su caso cada vez más presente, aunque de primeras no lo haya pensado mucho porque el suyo es un embarazo doble y puede que el momento de dar a luz se adelante.
Estela Grande ya está teniendo conversaciones con su equipo médico y ha contado algunos detalles que prevé para su parto en una entrevista que ha concedido a la revista 'Semana'. La influencer ha reconocido su miedo ante esa situación que está por llegar y cómo se está preparando.
"Mentalmente me estoy preparando", ha confesado, además de dar los primeros pasos. "Justo esta semana he empezado con el suelo pélvico, que si luego es con cesárea pues bueno, yo voy a ir con los deberes hechos", ha dicho la influencer a la revista 'Semana'.
Tranquila, la exconcursante de 'GH VIP' y exmujer de Diego Matamoros asegura que está muy bien rodeada y que eso le está ayudando a superar su miedo para el momento parto. "Ahora que está un poquito más próximo. Me asusta un poco", ha reconocido.
La influencer también está confiando en que aunque le cueste sí que está teniendo una buena alimentación, aunque esté pecando con algunos antojos. "Me apetecen como muchas cosas, todas insanas. Ensaladas no me apetecen por ejemplo. Como pollo frito, me apetece pasta también. Tampoco nada loco, ¿eh?", ha revelado entre risas.
Estela Grande confía en que todo salga bien, que aún le queda mucho por aprender porque aún hay semanas por delante para prepararse y aunque es una mujer planificada, sí que se está dejando llevar por sus instintos y los consejos de otras madres.