El arranque de '¡De viernes!' estuvo marcado por un momento de cariño y apoyo colectivo hacia una de las colaboradoras más queridas del espacio, Lydia Lozano. Nada más comenzar la emisión y tras presentar al resto de colaboradores, Bea Archidona y Santi Acosta se dirigieron a los espectadores para explicar la ausencia de la periodista, mandándole un cálido mensaje en directo.

“Como verán, falta alguien. Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano, que esta noche no puede estar aquí con nosotros porque tiene que estar al lado de su marido Charly”, anunciaba Bea Archidona al inicio del programa.

La presentadora explicó que Charly ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica, y que Lydia ha querido permanecer a su lado durante el proceso. “En este momento lo necesita. Evoluciona bien, pero es momento de estar juntos”, añadió, mientras el plató rompía en un cálido aplauso dirigido a la colaboradora, deseándole una pronta vuelta.

“Esperemos que el viernes que viene no se libre y esté aquí con nosotros”, bromeó Santi Acosta, fiel al tono cercano del programa.

Terelu Campos, ilusionada y nerviosa ante su estreno teatral

Tras ese arranque cargado de emoción, el programa retomó el tono habitual interesándose por Terelu Campos, otra de las colaboradoras, que vive un momento muy especial en su carrera.

Los presentadores quisieron saber cómo se encontraba a pocos días de estrenar su obra de teatro Santa Lola, que sube el telón en el Teatro Calderón de Madrid. “Lo llevo fatal, con mucho miedo, con mucha responsabilidad y con respeto. Madrid impone mucho”, confesó Terelu, que ya presentó la función en Valladolid con gran éxito.

Los presentadores prometieron acudir a verla el día del estreno: “Nos encanta verte sufrir… digo, verte disfrutar”, bromeó Santi, mientras Terelu agradecía el apoyo de todo el equipo.