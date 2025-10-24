La presunta ladrona trabajaba como empleada doméstica de Iker Casillas

Iker Casillas, víctima de un robo de película: dos personas de su máxima confianza le quitan más de 50.000 euros en relojes

'El Programa de Ana Rosa' anunciaba este viernes 24 de octubre que Iker Casillas ha sido víctima de un robo de película en su casa protagonizada por su propia empleada del hogar y su marido, que trabaja como auxiliar del equipo de seguridad de la lujosa finca en la que vive el portero.

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha desplazado hasta la casa de estos presuntos ladrones, donde hemos podido entrevistar a una vecina que nos aseguraba que se trataba de una pareja muy discreta y que se habían enterado de todo por la televisión.

Justo cuando nos encontrábamos entrevistando a una testigo de la detención de este matrimonio, hemos pensado que los dos protagonistas pasaban por detrás, pero en realidad se trataba del hermano de uno de ellos.

Cuando ha vuelto a salir del portal, este hombre lo ha desmentido todo ante nuestras cámaras de televisión, asegurando que tanto su hermano como su cuñada son inocentes y que es todo mentira.

El robo casi perfecto de la empleada del hogar de Iker Casillas

Ambos actuaron en complicidad, aprovechando que Iker guardaba sus relojes en diferentes áreas del hogar y sin demasiado orden. La pareja ideó un plan meticuloso: reemplazaban los relojes originales, como un Rolex de oro valorado en 50.000 euros o más, por imitaciones baratas, con la intención de pasar desapercibidos durante meses.

A Iker Casillas, coleccionista de relojes de lujo, le tomó tiempo darse cuenta de que faltaban varias piezas de su colección, que guardaba en distintas zonas de su hogar. Al revisar su colección, notó que algunas piezas no eran auténticas y decidió alertar a la Policía.

La policía tendió una trampa a la empleada, que cayó en ella. Posteriormente, descubrieron que estaba casada con el vigilante de seguridad de la urbanización y que ambos estaban confabulados, por lo que fueron detenidos de inmediato.