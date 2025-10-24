Exclusiva | Destapamos el engaño de Iker Casillas para despistar a la prensa

Iker Casillas, el que fuera portero del Real Madrid y de la Selección española, ha sido víctima de un robo de película. Dos personas de su máxima confianza, una de ellas empleada de su propio hogar, le han sustraído más de 50.000 euros en relojes.

La mujer trabajaba como empleada doméstica de Casillas, mientras que su esposo era vigilante de seguridad en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde Iker vive.

Ambos actuaron en complicidad, aprovechando que Iker guardaba sus relojes en diferentes áreas del hogar y sin demasiado orden. La pareja ideó un plan meticuloso: reemplazaban los relojes originales, como un Rolex de oro valorado en 50.000 euros o más, por imitaciones baratas, con la intención de pasar desapercibidos durante meses.

La policía tendió una trampa a la empleada del hogar de Iker Casillas, que cayó en ella

A Iker Casillas, coleccionista de relojes de lujo, le tomó tiempo darse cuenta de que faltaban varias piezas de su colección, que guardaba en distintas zonas de su hogar. Al revisar su colección, notó que algunas piezas no eran auténticas y decidió alertar a la Policía.

La policía tendió una trampa a la empleada, que cayó en ella. Posteriormente, descubrieron que estaba casada con el vigilante de seguridad de la urbanización y que ambos estaban confabulados, por lo que fueron detenidos de inmediato.