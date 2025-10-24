Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 09:30h.

El presentador de 'Gran Hermano' y su mujer han desvelado que su hijo tiene claro qué carrera universitaria estudiará

Ion Aramendi y María Amores se casaron hace catorce años y tienen tres hijos en común: Ion, de once años, Lucas, de siete, y Marieta, de tres. El presentador de 'Gran Hermano' y su mujer se conocieron estudiando Periodismo en la Facultad de Salamanca y en los GenZ Awards les hemos preguntado si alguno de sus hijos ya fantasea con seguir sus pasos en el mundo de la comunicación.

Como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia, la pareja de periodistas nos cuentan que su hijo mayor sí que sueña con ser periodista como ellos, que siguen ligados al mundo de la comunicación en los medios pero también han dado el salto a las redes sociales, especialmente María, que es creadora de contenido en Instagram y se siente muy orgullosa de ello.

"Me siento orgullosa de tener un huequecito en Instagram donde a algunos y algunas os entretengo a ratos, os saco alguna sonrisa y os doy algún consejo útil. Sin más. Y sí, soy influencer con mis casi 50 años", ha comentado la periodista en Instagram tras acudir a la gala de los Premios GenZ, en la que atendió a Telecinco junto a su marido y nos hablaron del deseo de su hijo de estudiar Periodismo.

"Creo que también le tira un poco que no es un carrera excesivamente complicada como una ingeniería", ha apostillado Ion, que reconoce que su hijo es buen estudiante. María ha añadido que lo que quiere su hijo es especializarse en deportes y no seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento: "Él quiere ser ser periodista deportivo".

Cree que posee la cualidad idónea para ello que es tener "buena memoria" para recordar nombres de jugadores, datos diversos... El compañero de Jorge Javier Vázquez se ha mostrado de acuerdo y ha revelado que su hijo es un gran amante del fútbol y del baloncesto, por lo que cree que la de periodista deportivo es una profesión perfecta para él, aunque para que llegue ese momento quedan todavía unos años porque Ion Junior todavía tiene once años y sigue en su etapa escolar.