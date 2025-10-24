Lorena Romera 24 OCT 2025 - 11:08h.

El exconcursante de 'Supervivientes' explota tras ver el vídeo de Gabriella besándose con JC Reyes

Manuel González comparte una profunda reflexión tras su ruptura con Gabriella Hahlingag

Manuel González ha estallado contra Gabriella Hahlingag. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha llegado a su límite al ver el beso de su expareja con un famoso cantante. Un vídeo que ha salido a la luz pocos días después de la ruptura y que habría sido grabado mientras él estaba en Honduras, demostrando las infidelidades de las que tanto se hablaron.

El que fuera novio de Lucía Sánchez cuando le conocimos en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' había mantenido un tono conciliador tras su ruptura con Gabriella. El final de su historia de amor lo conocimos en boca de ella, que fue la encargada de trasladar la noticia a través de su canal de difusión en Instagram.

Tras hacerse pública la separación, el de Cádiz ha estado utilizado las redes para desahogarse, lazando profundo mensajes. "Aquí, en mi tierra, Cádiz. Con los pies en la arena y el corazón lleno de alegría. El mar huele a pureza, el viento trae compás y de fondo suena el carnaval, que me recuerda lo bonito que es ser de aquí. No hace falta más para ser feliz", escribía hace unos días.

Pero el tono de sus palabras han cambiado radicalmente. Especialmente tras ver las imágenes de Gabriella Hahlingag con Jc Reyes, un conocido cantante de música urbana. Mientras el gaditano concursaba en 'Supervivientes', en marzo de este mismo año, ella acudía a un concierto del artista y era invitada al backstage, tal y como ella misma mostró en sus redes.

Pero en el vídeo que ahora ha salido a la luz, se ve que la tentadora y el reguetonero pasaron las noche juntos en una discoteca, donde se besaron apasionadamente. Tras hacerse públicas estas imágenes, el gaditano ha lanzado duros mensajes a través de su perfil de Instagram.

"Duele perder a quien juró que nunca te haría daño, pero duele más darte cuenta de que todos lo sabían menos tú", expresa el andaluz a través de sus redes sociales. Después, en otro storie, el ex de Lucía Sánchez se lamenta así: "Karma, me has cobrado de más. Déjame que ya estamos en paz".

Unos dardos a los que ella ya ha respondido. Y de forma contundente. "Si te quieren pintar como la mala, pues posa. Que quede bien el cuadro", se lee en la publicación que la influencer ha compartido a través de su perfil de Instagram, desde donde se están lanzando esta serie de indirectas después de que hayan salido a la luz estas imágenes de su beso con JC Reyes, que demostraría que le habría sido infiel a Manuel González mientras estaba en 'Supervivientes' y que podría haber sido ahora motivo de su ruptura definitiva.