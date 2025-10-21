Rocío Molina 21 OCT 2025 - 17:34h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se pronuncia por primera vez tras hacerse pública su ruptura con Gabriella Hahlingag

Gabriella Hahlingag confirma su ruptura con Manuel González: "Amar también es dejar ir"

Compartir







Manuel González ha reaparecido tras salir a la luz su ruptura con Gabriella Hahlingag. La que fuera tentadora de Manuel Montoya en 'La isla de las tentaciones' era la encargada de hacer pública la noticia después de que el exconcursante de 'Supervivientes' advirtiese a sus seguidores que ambos estaban pasando por un bache en su relación. Mientras la murciana de origen rumano ha aparecido desde el hospital trasa pasar por el quirófano, el gaditano ha mostrado cómo está y continúa su vida.

PUEDE INTERESARTE Manu González desvela su altura al asegurar que tras su paso por 'Supervivientes' ha crecido

Era el gaditano el que alertaba a sus seguidores, indicando que algo no iba bien entre él y Gabriella Hahlingag. Manuel González recalcaba que no siempre se entendían, que les costaba hablar en el mismo idioma, pero él ponía pese a eso su amor por encima de todo. Algo que no ha visto así la exparticipante de 'LIDLT' que fue la encargada de tomar esta difícil decisión, tal como revelaba en un comunicado.

Los últimos stories que había compartido Manuel González antes de que Gabriella Hahlingag publicase su comunicado con la noticia de la ruptura ya presagiaban que la situación no estaba bien entre ellos dos. Sin embargo, el exconcursante de 'Supervivientes' no daba más detalles y prefería guardar silencio, estando en un perfil bajo en sus redes. Hasta ahora que ha reaparecido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En pleno revuelo por la noticia que daba su ex, Manuel González ha compartido nuevas historias desde su tierra, el lugar en el que está para desconectar de todo y recuperarse anímicamente. Acompañado por sus perros y de paseo, el exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado por primera vez, dejando un mensaje con el que ha tranquilizado a sus seguidores.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Aquí en mi tierra, Cádiz... Con los pies en la arena y el corazón lleno de alegría", han sido las palabras, algo más serenas, de las que había dejado constancia anteriormente el que fuera novio de Lucía Sánchez. El gaditano continúa así: "El mar huele a pureza, el viento trae compás y, de fondo, suena el carnaval que me recuerda lo bonito que es ser de aquí. No hace falta más para ser feliz".

Con estas imágenes y palabras, Manuel González trata de decir que pese a la situación que vive por su ruptura con Gabriella está bien y que para curar sus heridas ha ido al sitio en el que más paz encuentra y en donde él siempre es feliz pese a las circunstancias.