Lorena Romera 07 OCT 2025 - 12:47h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha encontrado el vestido de novia de sus sueños para su boda

Marieta da pistas sobre el lugar donde celebrará su enlace con Suso Álvarez

Marieta ya tiene vestido para su boda con Suso Álvarez. La joven de Elche, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones' para después participar en 'Supervivientes' y alzarse con el maletín de 'GH DÚO', ha tomado una importante decisión que ha dado la pista clave para que sus seguidores adivinasen que ya ha encontrado el traje de blanco con el que dar su soñado 'sí, quiero'.

Desde que el exconcursante de 'Gran Hermano' hincó la rodilla para pedirle matrimonio frente al atardecer, en una villa de lujo en primera línea de playa en Matalascañas (cuyo precio por hospedarse un fin de semana en temporada alta puede superar los 280 euros la noche), la creadora de contenido se puso manos a la obra con los preparativos de su boda.

La que fuera protagonista de su edición de 'La isla de las tentaciones' quiere organizar una boda "por todo lo alto". Una idea que no casa con la de Suso Álvarez, que ha decidido resignarse al sueño y a la ilusión de su chica, que es quien se está encargando de poner todo a punto para el gran día. Además, van con margen de sobra, ya que la cita es "el próximo verano", tal y como contaba en exclusiva el colaborador para la web de Telecinco.

Pero la que fuera concursante de 'Supervivientes' prefiere ir con tiempo y ya se está encargando de cerrar el lugar, los invitados... y, por supuesto, el vestido. Todo un sueño hecho realidad para ella. Hace algunas semanas, la de Elche decidía ponerse extensiones para hacerse una idea de los peinados y cómo le lucirá la melena a la hora de hacer las pruebas de vestido, ya que su objetivo es llegar a la boda con el pelo largo.

Una decisión por la que le llovían las críticas, ya que muchos no tardaban en señalar que está "mucho más guapa con el pelo corto". "Tengo que ir a probarme los vestidos de novia y me quería ver con el pelo que llevaré en un año, por eso me puse las extensiones", expresaba a través de su perfil de Instagram, intentando acallar las críticas.

"No las voy a llevar mucho tiempo. Son para simular y verme como voy a ir el día que vaya a probarme los vestidos de novia", aclaraba también. Por eso ahora, que la que ganadora de la tercera edición de 'GH DÚO' se ha quitado las extensiones y ha celebrado volver a lucir su media melena, sus seguidores no han tardado en atar cabos: "Esto quiere decir que ya has encontrado el vestido de novia, ¿verdad?".

El vestido de novia de la exconcursante de 'Supervivientes'

Un mensaje que se ha repetido sucesivamente en las últimas horas y a los que Marieta ha respondido confirmando en mayúsculas que así es: ¡ya tiene vestido para su boda con Suso Álvarez! "Qué listos sois y cuánto os quiero", les ha dicho la exconcursante de 'Supervivientes' a sus seguidores, que no han tardado en averiguar las pistas que les estaba dejando caer.