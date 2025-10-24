Silvia Herreros 24 OCT 2025 - 11:29h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se ha asustado mucho tras ver a su hijo llorando y gritando de dolor

Noemí Salazar se ha visto obligada a acudir a urgencias con Antoñito, su hijo de dos años y medio. Tal y como la propia exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado, la familia se dirigía anoche al hospital con el objetivo de encontrar una respuesta a los gritos de dolor del pequeño, fruto de su matrimonio con Antón Suárez Salazar.

"Se ha puesto a chillar y a llorar, me he asustado. He llamado al médico y me han dicho que tenía que traerle a urgencias", explica la también mamá de Mimi (su primogénita) desde la sala de espera del hospital. "Esperemos que no sea nada", agrega.

El niño, al que vimos nacer en exclusiva gracias al vídeo del explícito parto por cesárea que la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' grababa para mtmad, aparece sentado en una silla, aparentemente tranquilo. Según su madre, parece haber experimentado una mejoría que le permite estar más relajado.

Tras ser evaluado por un equipo de profesionales pediátricos, la empresaria ha ratificado sus sospechas, a su hijo, se le había "subido su huevito". Este problema, bastante común en niños de la edad del pequeño, debe ser evaluado para evitar posibles complicaciones. "Parece ser que está todo en orden, le tengo que ir vigilando, porque parece ser que se le ha salido un poco el huevillo y luego le ha salido una pequeña dermatitis", explica.

Desde Outdoor nos hemos puesto en contacto con una pediatra que, en exclusiva, habla del 'problema' por el que el hijo de Noemí Salazar ha terminado en urgencias. Tendría lo que en términos clínicos se conoce como testículo en ascensor o testículo retráctil. "Con esa edad no hay que hacer nada", asegura. "Si persiste más allá de los 5-6 años o si sube y permanece arriba mucho tiempo hay que consultar con cirugía", agrega.

Se produce por "reflejo cremastérico", "estímulo que recibe el testículo", por el cual, este asciende "un poquito". En los niños, a veces, "cuando son pequeñitos, está como muy exagerado ese reflejo y sube y baja el testículo muchísimas veces y de forma muy exagerada. Normalmente es un pequeño ascenso. En el testículo en ascensor sube mucho y baja".

"Suele ser algo normal. Si le ha pasado solo una vez, puede no pasarle nunca más, pero lo habitual es que le pase más veces, porque normalmente suele pasar más veces", nos cuenta. "En niños tan chiquititos no hay que hacer nada porque normalmente con el tiempo se resuelve. Si eso persiste en el tiempo o el testículo sube y no baja, ahí sí que hay que mirar un poquito más. Pero suele ser algo normal", incide la experta.