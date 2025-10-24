Tanto Su Majestad como la princesa Leonor han pronunciado sus discursos durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

Leonor emociona a la infanta Sofía en los Princesa de Asturias: "Las hermanas cómplices son nuestras compañeras de viaje"

La ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 ha dejado varias escenas de lo más conmovedoras en la historia de estos galardones.

El rey Felipe VI, como cada año, ha pronunciado su discurso, aunque en esta ocasión, se ha mostrado visiblemente emocionado al dedicarle unas palabras a su hija, la princesa Leonor, que han marcado el tono de la jornada.

En un momento dado, su voz se ha quebrado al reconocer públicamente: "Me corresponde ir cediéndole ya este espacio", un gesto con el que el monarca ha dado un paso más en la progresiva cesión de protagonismo a la heredera.

"En consecuencia, me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años. Naturalmente, esto lo digo con emoción de padre y de rey y, desde luego, con la intención firme de mantenerme vinculado a los Premios, a la Fundación y a Asturias: una tierra querida de la que no puedo concebir, y menos la reina, estar lejos", ha señalado.

Asimismo, ha aseverado que "es tanto el afecto que recibimos", y que "son tantos los recuerdos y vivencias", que ve "difícil corresponder justamente". "Ya saben en la propia Fundación, y lo sabe Leonor que, presente o no, estaré siempre comprometido con sus objetivos, sus valores y su futuro", ha añadido.

Las palabras de Su Majestad no han pasado desapercibidas para el público del Teatro Campoamor. En varias ocasiones, ha tenido que hacer pausas breves para recuperar la voz, un tono más ronco de lo habitual que ha reflejado tanto la emoción del momento como un pequeño problema de afonía que arrastraba desde el día anterior.

Aun así, Felipe VI ha logrado transmitir un mensaje de gran calado: la confianza plena en la preparación, madurez y compromiso de su hija con el futuro de la institución.

La relación entre padre e hija siempre ha estado marcada por la cercanía y la complicidad, especialmente en los Premios Princesa de Asturias, el escenario simbólico que los une de manera más visible.

Fue precisamente en Oviedo donde el entonces Príncipe de Asturias consolidó su figura como heredero, pronunciando sus primeros discursos institucionales y presidiendo los galardones que, desde 2014, llevan el título que ostenta su hija.

Ahora, el ciclo parece cerrarse: Leonor, a punto de cumplir 20 años, ha demostrado ya una madurez y una naturalidad que evocan los primeros pasos públicos de su progenitor. Los gestos, las miradas de orgullo y las palabras cómplices han evidenciado el especial vínculo que mantienen.

Durante esta edición, Leonor ha asumido un papel más activo: ha impuesto las insignias a los premiados, ha participado en actos paralelos de la Fundación, ha pronunciado su discurso y ha clausurado el acto, emplazando a los allí presentes a los Premios Princesa de Asturias del año que viene.

En paralelo, el gesto de Felipe VI al cederle el espacio, tanto en palabras como en actitud, demuestra un traspaso progresivo, cuidadosamente medido, que consolida la figura de la princesa como protagonista del futuro de la Corona.