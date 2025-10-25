Montoya se pronuncia sobre su inesperada relación con Anita: "Su niño me ama"

Alexia Rivas reprende a Anita Williams tras su última información sobre Montoya: "Hazte cargo de tu vida"

Compartir







¿Han retomado Montoya y Anita Williams su relación? Varios son los colaboradores de televisión que apuntan a que la expareja de 'La isla de las tentaciones' se habría dado una nueva oportunidad después de haber interrumpido su reconciliación tras su paso por 'Supervivientes 2025'. Alexia Rivas y Sandra Aladro han dado detalles de este posible e incipiente romance en varios programas de televisión y Montoya se pronuncia, aclara y responde a todo en el plató de '¡Vaya fama!'.

En los últimos días, se ha dado mucha información sobre la posible reconciliación de Montoya y Anita. Dicen que han visto salir a él por la mañana del hotel en el que se hospedaba ella con la misma ropa que llevaba la noche anterior en la gala de los Premios GenZ. Además, desvelan que ella le tiene guardado en la agenda del móvil con un cariñoso nombre, algo que no le ha sentado nada bien a Anita, que ha explotado contra Alexia Rivas por dar esta información.

PUEDE INTERESARTE Montoya habla de su relación con Anita Williams tras saber que le han detectado dos tumores

Montoya aclara si ha retomado su relación con Anita

En medio de todo este revuelo en torno a una posible e inesperada reconciliación, Montoya se pronuncia en el programa '¡Vaya fama!': "Voy a hablar porque ya me cansa mucho el tema. Yo lo que tengo con Anita es una relación cordial, ella está pasando un momento malo de salud. Yo, no sé si se ha dicho, yo tengo un vínculo muy especial porque aprecio mucho a su niño, su niño me ama. Creo que los niños no tienen culpa de nada y todo por los niños, como se diría".

PUEDE INTERESARTE Anita Williams cuenta la decisión que ha tomado a la espera de los resultados de sus pruebas médicas

"Me cansa ver a algunos colaboradores porque valoro mucho su trabajo, muy profesionales, pero no valoro los colaboradores que tienen una opinión desde la inquina y el odio como esta señora de ahí (se refiere a Alexia Rivas), así que no le voy a dar más palabras", añade Montoya. Le desea una pronta recuperación a Anita y, en este punto, tras sus serias palabras, se permite bromear sobre el hecho de que le hayan visto con la misma ropa del día anterior saliendo del hotel:

"Yo salía del hotel después de los premios y yo es que mucha ropa no tengo, las camisas las tiro todas. Yo he venido de un bolo que he tenido esta noche con la misma ropa, pero es verdad que el sobaco me huele bien. Yo estaba en mi hotel, en la misma habitación de siempre". Montoya remata su intervención insistiendo en que no ha retomado su relación de pareja con Anita: "No he pasado una noche con Anita, hablo con ella por sus problemas de salud y por su niño".