Ana Carrillo 25 OCT 2025 - 18:00h.

Gorka Márquez, del jurado de 'Bailando con las estrellas', y la madre de sus hijos, Gemma Atkinson, han hablado de los inicios de su relación

Arabia Fernández, ex de Jorge González y madre de sus dos hijos: de su separación a su vida actual

Compartir







Gorka Márquez, que forma parte del jurado de 'Bailando con las estrellas', es muy conocido en Reino Unido, donde saltó a la fama gracias a su participación en la versión británica del concurso y conoció en 2017 a la que es hoy su novia y la madre de sus dos hijos, la actriz y modelo Gemma Atkinson.

La pareja de creadores de contenido son muy conocidos en Reino Unido, donde suman más de tres millones de seguidores en Instagram, red social en la que comparten fragmentos de su día a día y de sus viajes junto a sus dos hijos, Mía, de cuatro años, y Thiago, de un año.

A sus 35 años, el compañero de Pelayo Díaz es de lo más polifacético: baila, trabaja en televisión, en redes sociales y ahora también tiene un podcast junto a su novia, 'Lost in translation', en el que han revelado cómo surgió realmente su historia de amor.

"Todo el mundo piensa realmente que comenzamos a salir al instante, pero no es verdad", comenta Gemma Atkinson en el primer episodio del podcast que hacen a dúo. Es así cómo inicia una serie de confesiones acerca de cómo se fraguó su historia de amor y es que no comenzaron a salir hasta enero tras haberse conocido en agosto.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Seis meses en los que tuvieron "once citas para tomar café" y en el que pudieron comprobar a fuego lento que estaban hechos el uno para el otro. El compañero de Julia Gómez Cora ha recordado que la primera vez que saludó a la que hoy es su prometida ella estaba ensayando una postura de baile y él llegó y le aclaró que era "el chico español".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras ese primer saludo, fueron a tomar su primer café juntos y el bailarín le invitó a su ciudad natal, Bilbao; una oferta que ella tachó de atrevida porque se acababan de conocer. "¡Tuviste que trabajártelo!", le dice en el podcast Gemma a Gorka, que la sorprendió en una cita en Navidad con un regalo navideño, provocando un gran acercamiento entre ellos que se cristalizó en el comienzo formal de su relación a principios de 2018.

'Bailando con las estrellas', en su edición británica, les unió y ahora llevan siete años de relación, están comprometidos y tienen dos hijos en común, con los que les gusta viajar y hacer planes en familia, tal y como muestran en sus redes sociales.