Equipo mtmad 26 OCT 2025 - 09:30h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la relación que mantiene con su exnovia, María Aguilar

Todos los detalles de la relación de la malagueña y Kylian Mbappé

David Vaquero y María Aguilar anunciaban hace unos meses su ruptura después de dos años de relación. En esta nueva etapa de su vida, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ llega dispuesto a aclarar en qué punto está su relación con su exnovia y si ha habido alguna recaída. El influencer regresa al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesto a compartir todo sobre su situación sentimental actual. ¡No te lo pierdas en el programa completo !

Recientemente, los colaboradores del videopodcast se quedaban sin palabras ante el posible romance entre el Kylian Mbappé y María Aguilar. El exnovio de la influencer ha sido muy sincero en su reacción a la relación , quedándose en ‘shock’ al ver la imagen que confirmaría la noticia. Ante este ‘bombazo’, los presentes en el plató no dudan en preguntar a David por su vida sentimental y, especialmente, por su relación con María. “Acabamos bien”, responde nervioso el influencer.

El de Albacete echa la vista atrás en su relación y en cómo vivió los días previos a la ruptura. “Esto está fatal”, recuerda. Sin embargo, a pesar del dolor de la separación, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ afirma que fue muy feliz en su relación y que acabó en un buen punto con la influencer. “¿No ha habido una recaída?”, pregunta sin rodeos Pedro Jota. Bajo la atenta mirada de los colaboradores, el influencer desvela si ha vuelto a encontrarse con su exnovia tras la ruptura.

Programa completo: David Vaquero habla de sus relaciones pasadas

El creador de contenido recuerda, en el plató de ‘En todas las salsas’, las dos grandes relaciones de su vida. “Estuve dos años y medio con Elena”, declara sobre su expareja, con la que se dio a conocer en ‘La isla de las tentaciones’. Tras su paso por el reality, David saltó de una relación a otra. “Allí conocí a María y estuvimos otros dos años y medio”, explica. Después de dos largas historias de amor, el influencer habla de esta nueva etapa en la que está soltero por primera vez en cinco años.

El videopodcast de ‘En todas las salsas’, una semana más, viene hasta arriba de exclusivas y novedades del mundo del ‘famoseo’. Javi Hoyos, ganador de su nominación a los ‘GenZ Awards’, desvela la opinión del entorno de María Pombo sobre su polémica con Laura Escanes; además, se desvela, en el plató, cuál es la nueva posible pareja de moda: Marc Bartra y Nona Sobo. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!